Купівля або продаж авто за дорученням: українцям розповіли про ризики

До цього потрібно ставитися дуже уважно.

Українцям розповіли про ризики, які існують під час купівлі або продажу автомобіля за дорученням.

Про це повідомляє Безоплатна правова допомога.

Отже, неприємні "сюрпризи" можуть чекати як довірителя, так і особу, яка купує транспортний засіб. Треба пам’ятати, що в будь-якому випадку до моменту оформлення автомобіля на іншу особу власником вважатиметься саме довіритель.

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Так, наприклад, постанови по справам про адміністративні правопорушення за адміністративні правопорушення зафіксовані в автоматичному режимі (перевищення дозволеної швидкості руху, порушення правил стоянки, тощо) будуть виноситись саме щодо власника транспортного засобу.

Покупцю, своєю чергою, це загрожує чим, що довіритель може в односторонньому порядку відкликати генеральну довіреність. Тому покупець позбавляється всіх прав на транспортний засіб і зобов'язаний повернути його власнику. Однак, якщо цього не відбувається, то машину подають в розшук.

Окрім того, в разі смерті власника автомобіля, визнання його недієздатним, обмеження цивільної дієздатності, право на володіння автомобілем переходить до його спадкоємців або опікунів. Тоді дія довіреності припиняється і машину потрібно буде повернути. Тому продаючи авто за дорученням, власник має право видати нову довіреність тільки на термін, що залишився до закінчення первинного доручення.

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