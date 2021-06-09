Купівля та продаж авто: як і де краще оформити договір в Україні

Перед його підписанням уважно ознайомтеся з ним.

Автомобілістам розповіли, як і де краще оформити договір про купівлю або продаж машини.

Про це йдеться в Auto24.

Так, згідно зі статтіею 655 Цивільного кодексу України, за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Зазначається, що під час купівлі-продажу автомобіля оформлення договору (угоди) про купівлю-продаж транспортного засобу оформляти обов'язково.

Відповідно до частини першої статті 210 Цивільного кодексу України, автомобіль переходить у власність не після підписання договору купівлі-продажу, а після державної реєстрації транспортного засобу. А таку проводять лише в Сервісних центрах МВС України.

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Договір купівлі-продажу можна оформити і у нотаріуса, але це буде дорожче – доведеться заплатити за його послуги та державне мито.

Співробітник Сервісного центру видає заповнений Договір купівлі-продажу продавцю та покупцю в трьох екземплярах. Після ознайомлення сторони підписують його. Один примірник договору видається продавцю, другий – покупцю, а третій залишається в Сервісному центрі. Цей договір є підставою для реєстрації автомобіля на нового власника та видавання йому реєстраційних документів (номерних знаків та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу).

Розрахунки з продавцем треба зробити одночасно з підписанням цього договору. Співробітник Сервісного центру також перепитує у сторін, чи здійснена передача грошей за транспортний засіб. Він також є свідком вчинення договору, що записано в цій угоді.

У бланку угоди повинні бути такі положення:

дата і місце оформлення договору купівлі-продажу автомобіля, потрібні відомості про обидві сторони відповідно до документів, які підтверджують особу;

інформація про транспортний засіб як предмет угоди на підставі технічної документації;

деталі вартості та варіантів оплати;

підписи, що підтверджують згоду сторін і приводять договір в дію.

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