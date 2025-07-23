Куріння за кермом авто / © pixabay.com

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Попри заборони, на українських дорогах і досі можна побачити, як водій маршрутки спокійно прикурює просто під час руху. Пасажири змушені дихати димом, а сам водій ніби й не помічає проблеми. За це водієві загрожує штраф.

Про це пише видання «Твоя машина».

Закон говорить чітко: куріння у громадському транспорті заборонене. Це регулюється частиною 2 статті 119 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Заборона стосується як водіїв, так і пасажирів. За порушення передбачений штраф у розмірі від 85 до 340 грн. Ніби й небагато, але питання принципове.

«Дим у громадському транспорті — це не просто неповага до пасажирів, а порушення, за яке передбачена відповідальність», — зазначив адвокат Андрій з Києва, який спеціалізується на адміністративних справах.

За його словами, навіть якщо водій курить під час зупинки, але перебуває в салоні — це вже підпадає під дію закону.

У приватному транспорті куріння не заборонене — там вирішує сам водій. Але якщо в авто є діти чи інші пасажири, то варто згадати про елементарну етику та турботу.

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До слова, раніше поліцейський розповів, чи можна сідати за кермо авто після вживання безалкогольного пива. За словами інспектора, траплялися випадки, коли алкотестер показував до 0,3 проміле алкоголю після вживання такого напою.