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- Україна
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Латинські літери на номерах авто: що вони означають
Україна змінила систему автомобільних номерів, і тепер перші дві літери на знаках можуть вказувати не на регіон, а на спосіб оформлення купівлі авто.
Ще донедавна перші дві літери на автомобільних номерах вказували на регіон, у якому було зареєстровано транспорт. Проте нині ця система зазнала помітних змін — і тепер розібратися в символах стало значно складніше.
Про оновлення повідомляє видання «Україна за кермом».
Скасування регіональної «прописки»
2023 року Міністерство внутрішніх справ України затвердило нові правила щодо автомобільних номерів. Згідно з наказом, зникла обов’язкова прив’язка до конкретної області. Це означає, що тепер автомобілі можуть отримувати номери без урахування місця реєстрації.
Згодом з’явилися нові серії номерів, які викликали додаткові запитання у власників транспорту. Особливо, коли замість традиційних кодів регіонів почали з’являтися латинські літери, що мають зовсім інше значення.
Що означають латинські літери на номерних знаках?
ED або DC — такі поєднання на номерних знаках вказують, що купівля автомобіля була оформлена онлайн через «Електронний кабінет водія» у єдиній інформаційній системі МВС.
DI або PD — ці літери з’являються, коли договір купівлі-продажу транспорту було укладено через Єдиний державний портал електронних послуг, зокрема за допомогою застосунку «Дія».
Ці коди розташовані на тому ж місці, де раніше зазначався регіон України — наприклад, АА для Києва чи ВС для Львівської області. Тепер же ці літери відображають не географію, а цифровий формат оформлення угоди.
Нагадаємо, у Головному сервісному центрі МИС раніше інформували, що в Україні діють обмеження на використання літер Z та V у номерних знаках авто.