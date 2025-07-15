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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Україна
Кількість переглядів
1143
Час на прочитання
2 хв

Латинські літери на номерах авто: що вони означають

Україна змінила систему автомобільних номерів, і тепер перші дві літери на знаках можуть вказувати не на регіон, а на спосіб оформлення купівлі авто.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Автомобільні номери з латинськими літерами

Автомобільні номери з латинськими літерами / © Автоцентр

Ще донедавна перші дві літери на автомобільних номерах вказували на регіон, у якому було зареєстровано транспорт. Проте нині ця система зазнала помітних змін — і тепер розібратися в символах стало значно складніше.

Про оновлення повідомляє видання «Україна за кермом».

Скасування регіональної «прописки»

2023 року Міністерство внутрішніх справ України затвердило нові правила щодо автомобільних номерів. Згідно з наказом, зникла обов’язкова прив’язка до конкретної області. Це означає, що тепер автомобілі можуть отримувати номери без урахування місця реєстрації.

Згодом з’явилися нові серії номерів, які викликали додаткові запитання у власників транспорту. Особливо, коли замість традиційних кодів регіонів почали з’являтися латинські літери, що мають зовсім інше значення.

Що означають латинські літери на номерних знаках?

  • ED або DC — такі поєднання на номерних знаках вказують, що купівля автомобіля була оформлена онлайн через «Електронний кабінет водія» у єдиній інформаційній системі МВС.

  • DI або PD — ці літери з’являються, коли договір купівлі-продажу транспорту було укладено через Єдиний державний портал електронних послуг, зокрема за допомогою застосунку «Дія».

Ці коди розташовані на тому ж місці, де раніше зазначався регіон України — наприклад, АА для Києва чи ВС для Львівської області. Тепер же ці літери відображають не географію, а цифровий формат оформлення угоди.

Нагадаємо, у Головному сервісному центрі МИС раніше інформували, що в Україні діють обмеження на використання літер Z та V у номерних знаках авто.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1143
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