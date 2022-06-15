Легалізація "євроблях" за "нульовим" тарифом: що за моделі найчастіше ввозять українці та який їхній середній вік

Легалізація "євроблях" за "нульовим" тарифом: що за моделі найчастіше ввозять українці та який їхній середній вік

До України продовжують активно їхати автомобілі з європейською реєстрацію за нульовим розмитнення.

Так, на українську територію вже ввезено понад 160 тисяч екземплярів машин завдяки "нульовому" тарифу.

Щодня в країну заїжджає понад три тисячі автомобілів із пробігом з-за кордону в рамках безкоштовного розмитнення, яке можуть скасувати вже від 1 липня. Загальна сума наданої пільги становить 17,8 млрд грн.

Як повідомляє Інститут досліджень авторинку, середній вік автомобілів, імпортованих у квітні-травні, склав 14 років.

Найбільше українці привозили автомобілі 2004-2009 років випуску. Це підтверджує тезу, що боятися навали старих автомобілів з-за кордону в разі запровадження екологічних стандартів "Євро" лише для нових автомобілів та скасуванні акцизного податку на постійній основі, немає підстав. Навіть з повною відсутністю митних платежів та можливістю ввозити авто від 1996 року випуску, українці привозили в основному авто віком до 15 років.

Щодо найпопулярніших авто, які ввозили до України з-за кордону в квітні-травні під "нульове" розмитнення, то у першій десятці вживаних "легковиків" відсутні елітні моделі.

Лідером, як і раніше, залишається Volkswagen Passat . На другому місці опинився Volkswagen Golf , а на третьому — Skoda Octavia . Четверте, п’яте та сьоме місце зайняли також бренди VAG — Audi A6 та Audi A4 відповідно. Загалом автомобілі виробництва цього концерну займають в рейтингу понад третину — аж 11 місць із 30. Шосте місце зайняв Renault Megane, за ним йдуть два Opel — Zafira та Astra. Замикає десятку Ford Focus.

Фото: Інститут досліджень авторинку

Додамо, що на початку квітня Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни. Українців звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита під час розмитнення автомобілів. Закон про "нульове розмитнення" дозволяє без сплати податків ввозити до України транспортні засоби на час дії військового стану - наразі це до 23 серпня.

Це було зроблено для того, щоб швидко доправити автомобілі для армії, тероборони та всіх гуманітарних і військових потреб. А також, щоб відновити автопарк простих українців, чиї автомобілі були знищені в результаті бойових дій.