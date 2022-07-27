Легендарний "Запорожець" відправлять на передову, він незвичайним чином допомагатиме ЗСУ

Так, легендарну машину використовуватимуть на передовій, як електрозарядну станцію.

Про це повідомляє Свідок.info.

Цей ЗАЗ-968А з Миколаєва прославився тим, що взяв участь в унікальному проєкті "5К на ЗАЗ". На машині під ім'ям "Отаман" рік тому проїхали 5 тисяч км, відвідавши 23 області за 22 дні. Тепер його перефарбували в захисний колір, аби він допомагав бійцям ЗСУ.

Так, на нього встановлять акумулятори, від яких хлопці заряджатимуть свої пристрої на передовій - планшети, телефони, безпілотники, ноутбуки, рації тощо. Сам факт встановлення відповідного обладнання у "Запорожець" зробить його мобільним.

Нагадаємо, що ЗАЗ-968А випускався від 1973 до 1979 року. Зовні машина відрізнялася від просто 968-го поздовжнім молдингом на передній панелі замість радіаторної решітки, зміненою світлотехнікою, а також укороченими бічними повітрозабірниками ("вухами").

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