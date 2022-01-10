Легкові автомобілі в Україні можуть подорожчати: названо причину

Дилери опинилися в скрутному становищі.

В Україні може зрости вартість легкових автомобілів.

Уся річ в тому, що від 10-го січня вартість завантаження та вивантаження легкових авто з морських суден у ДП "Морський торговий порт "Чорноморськ" підвищено на $29, від $18 за одну одиницю транспорту – до $47. Окрім того, керівництво порту ввело обов'язкову послугу вартістю $20 - "експедирування з виготовлення видаткового ордера на спеціалізованому поромному комплексі".

Відповідні дані опублікував у себе на сторінці у Facebook генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.

Так, у коментарі UBR він додав, що вищезазначені цифри наведено без 20% ПДВ – відповідно, сумарно послуги порту з розвантаження машин подорожчають на $59 за один транспортний засіб (ТС).

Назаренко висловив упевненість, що ці витрати компанії перекладуть на кінцевого покупця машини, а також висловив побоювання, що $59 подорожчанням може не обмежитись – окремі фірми можуть скористатися незначним збільшенням своїх витрат як приводом для більшого зростання вартості авто. Водночас експерт зазначив, що у самому порту рішення про збільшення тарифу ніяк не аргументували. А сам він вважає його необґрунтованим.

Глава ВААІД також звинуватив порт "Чорноморськ" у зловживанні монопольним становищем і заявив нам, що звертатиметься з відповідною скаргою до Антимонопольного комітету. Він пояснив свою думку тим, що порт "Чорноморськ" – єдиний в Україні може приймати пороми з легковими авто, оскільки, на відміну від інших портів, це дозволяє робити глибина причалів.

"Єдиний вихід для імпортерів, якщо вони хочуть протистояти зловживанням – переорієнтуватися на автовози. Однак не завжди це можливо - точно так не можна зробити під час імпорту японських машин", - підсумував Назаренко.

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