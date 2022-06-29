Львівська митниця спростила ввезення авто під нульове розмитнення

Львівська митниця збільшила кількість пунктів пропуску для ввезення трансортних засобів під розмитнення та подовжила графік роботи.

Так, цими днями перед пунктами пропуску на в’їзд в Україну утворилися черги з автомобілів, які ввозять фізичні особи за спрощеною системою оподаткування.

Як повідомила Львівська митниця на своїй сторінці у Facebook, аби скоротити час очікування у чергах, в зоні діяльності Львівської митниці запроваджено певний графік роботи.

Зазначається, що транспортні засоби пропускатимуть на територію України у всіх автомобільних пунктах пропуску. Зокрема, у пунктах пропуску "Краківець – Корчова" і "Рава-Руська – Гребенне" збільшено кількість працівників митниці.

Окрім того, внесено зміни в графік роботи митного поста "Городок", де відбувається оформлення та реєстрація транспортних засобів.

"29 і 30 червня роботу підрозділів митного поста «Городок» (відділ митного оформлення №2, який розташований у м. Городок, і відділ митного оформлення №4 в с. Зимна Вода Львівської області) буде продовжено до 23:00, до початку дії комендантської години. І такий формат роботи триватиме до кінця червня", - запевнив в.о. начальника Львівської митниці Даніїл Меньшиков.

Додамо, нещодавно Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики повернув мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто від 1 липня .

Уся річ в тому, що на початку квітня, а саме 9 числа, Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни. Українців звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита під час розмитнення автомобілів. Закон про "нульове розмитнення" дозволяє без сплати податків ввозити до України транспортні засоби на час дії військового стану - наразі це до 23 серпня.

Це було зроблено для того, щоб швидко доправити автомобілі для армії, тероборони та всіх гуманітарних і військових потреб. А також, щоб відновити автопарк простих українців, чиї автомобілі були знищені внаслідок бойових дій.

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