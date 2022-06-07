Має максимальний рівень захисту: ЗСУ отримали партію броньованих автомобілів із Великої Британії

Українська армія отримала у своє розпорядження партію броньових автомобілів Pinzgauer.

Зазначається, що цю допомогу ЗСУ отримали від Великої Британії.

Про факт отримання цих автомобілів повідомляє Територіальна оборона ЗС України у Facebook.

"Це Pinzgauer 2009-го року - багатоцільові військові джипи, справжні всюдиходи. Залізні конячки, що проїдуть навіть крізь пекло - так кажуть про ці машини військові", - йдеться в повідомленні.

Vector PPV (Protected Patrol Vehicles) – це броньована версія позашляховика Pinzgaurer 718 (6х6), підготовлена компанією BAE Systems. Вважається, що ця машина має максимальний рівень захисту для своєї вагової категорії – тут активно застосовується кевларова броня, зокрема на підлозі, а також багатошарове бронескло

Фото: defence-blog.com

Два броньовики вже служать бойовим бригадам Сил тероборони, а решту було відправлено іншим родам військ.

Машина має вантажопідйомність 1 600 кг і може перевозити, крім двох членів екіпажу, ще чотирьох бійців. З цікавих особливостей варто відзначити наявність пристрою постановки перешкод, що протидіє саморобним вибуховим пристроям. Вона може працювати і як тягач, і як медична машина, і як машина глибинної розвідки, підтримки, зв'язку.

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