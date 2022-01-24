Майже половина виготовлені з російських машинокомплектів: топ-20 моделей "українських" авто, які продали 2021 року

Попит на них збільшився на 44%.
Протягом 2021 року в Україні продали 10,1 тисячі легкових автомобілів, що були виготовлені методом великовузлового складання в Україні.
Як повідомляє Інститут досліджень авторинку, це — на 44% більше, ніж 2020 року. Проте — зовсім небагато, якщо порівнювати із кількістю виготовлених авто у країнах Євросоюзу чи США — там ці числа вимірюють мільйонами. Кількість "вітчизняних" легковиків невелика і в загальній структурі продажу нових авто в Україні — трохи менше, як 10%.
Найбільше автомобілів, що були виготовлені в Україні, придбали у грудні та червні, найменше — у лютому. Оскільки загальна кількість продажу таких машин невелика, навіть кілька сотень штук можуть кардинально змінити цю статистику.
Найбільше у 2021 році в Україні серед "вітчизняних" автомобілів продавали машини марки Skoda — у 36,7% випадків. Загалом протягом року, що минув, придбали 3,7 тисячі авто цього бренду. Друге місце в рейтингу зайняла продукція Запорізького автомобільного заводу — машини марки LADA. У 2021 році таких склали трохи більше ніж 2 тисячі (20% від загальної кількості). Виготовили їх із машинокомплектів, що мають походження з Російської Федерації. Оскільки імпорт будь-яких автомобілів з цієї країни заборонений ще з 2019 року, великовузлове складання — єдиний спосіб продавати російські автомобілі в Україні. На третьому місці — продукція марки "СКС", з часткою в 14,2% цього сегменту ринку (1,4 тис. авто).
До вашої уваги топ-20 моделей "українських" авто, які продали 2021 року:
- Skoda Kodiaq — 1 623
- Skoda Karoq — 1 338
- LADA Vesta — 733
- KIA Rio X-Line — 658
- Citroen Jumper (медична) — 549
- Skoda Fabia — 537
- Renault Duster (поліцейський) — 531
- LADA Granta — 497
- Renault Arkana — 490
- LADA Niva — 464
- Peugeot Boxer (медична) — 336
- KIA Rio — 308
- Toyota Corolla (поліцейська) — 250
- LADA X-Ray — 175
- Skoda SuperB — 167
- KIA Sorento (медична) — 160
- LADA Largus — 158
- Volkswagen Crafter — 157
- Volkswagen Crafter (медична) — 127
- Peugeot 301 (поліцейський) — 107
Як бачимо, вісім з 20 найпопулярніших моделей виготовлені з машинокомплектів, що мають походження з Російської Федерації (Lada Vesta, Kia Rio X-Line, Lada Granta, Renaut Arkana, Lada Niva, Kia Rio, Lada X-Ray і Lada Largus).
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