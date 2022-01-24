Майже половина виготовлені з російських машинокомплектів: топ-20 моделей "українських" авто, які продали 2021 року

Майже половина виготовлені з російських машинокомплектів: топ-20 моделей "українських" авто, які продали 2021 року

Попит на них збільшився на 44%.

Протягом 2021 року в Україні продали 10,1 тисячі легкових автомобілів, що були виготовлені методом великовузлового складання в Україні.

Як повідомляє Інститут досліджень авторинку, це — на 44% більше, ніж 2020 року. Проте — зовсім небагато, якщо порівнювати із кількістю виготовлених авто у країнах Євросоюзу чи США — там ці числа вимірюють мільйонами. Кількість "вітчизняних" легковиків невелика і в загальній структурі продажу нових авто в Україні — трохи менше, як 10%.

Найбільше автомобілів, що були виготовлені в Україні, придбали у грудні та червні, найменше — у лютому. Оскільки загальна кількість продажу таких машин невелика, навіть кілька сотень штук можуть кардинально змінити цю статистику.

Найбільше у 2021 році в Україні серед "вітчизняних" автомобілів продавали машини марки Skoda — у 36,7% випадків. Загалом протягом року, що минув, придбали 3,7 тисячі авто цього бренду. Друге місце в рейтингу зайняла продукція Запорізького автомобільного заводу — машини марки LADA. У 2021 році таких склали трохи більше ніж 2 тисячі (20% від загальної кількості). Виготовили їх із машинокомплектів, що мають походження з Російської Федерації. Оскільки імпорт будь-яких автомобілів з цієї країни заборонений ще з 2019 року, великовузлове складання — єдиний спосіб продавати російські автомобілі в Україні. На третьому місці — продукція марки "СКС", з часткою в 14,2% цього сегменту ринку (1,4 тис. авто).

До вашої уваги топ-20 моделей "українських" авто, які продали 2021 року:

Skoda Kodiaq — 1 623

— 1 623 Skoda Karoq — 1 338

— 1 338 LADA Vesta — 733

— 733 KIA Rio X-Line — 658

— 658 Citroen Jumper (медична) — 549

(медична) — 549 Skoda Fabia — 537

— 537 Renault Duster (поліцейський) — 531

(поліцейський) — 531 LADA Granta — 497

— 497 Renault Arkana — 490

— 490 LADA Niva — 464

— 464 Peugeot Boxer (медична) — 336

(медична) — 336 KIA Rio — 308

— 308 Toyota Corolla (поліцейська) — 250

(поліцейська) — 250 LADA X-Ray — 175

— 175 Skoda SuperB — 167

— 167 KIA Sorento (медична) — 160

(медична) — 160 LADA Largus — 158

— 158 Volkswagen Crafter — 157

— 157 Volkswagen Crafter (медична) — 127

(медична) — 127 Peugeot 301 (поліцейський) — 107

Як бачимо, вісім з 20 найпопулярніших моделей виготовлені з машинокомплектів, що мають походження з Російської Федерації (Lada Vesta, Kia Rio X-Line, Lada Granta, Renaut Arkana, Lada Niva, Kia Rio, Lada X-Ray і Lada Largus).

Читайте також:

Названо топ-20 вживаних кросоверів, які обирали українці 2021 року

Названо топ-20 вживаних автомобілів, які перепродавали в Україні 2021 року

Як почуваються електромобілі Tesla на ринку України: статистика 2021 року