Майже тисячу порушень за день: у МВС поділилися першими результатами роботи автомобілів-фантомів

Патрулювали чотири машини.

У Міністерстві внутрішніх справ підбили підсумки першого дня роботи автомобілів-фантомів, які зранку 25 січня вперше виїхали на патрулювання.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів радник очільника МВС - Антон Геращенко.

Так, за його словами, за перший день роботи чотирма автомобілями "фантом" було виписано 990 адмінпостанов про перевищення швидкості.

"На відміну від стаціонарних камер автофіксації перевищення швидкості, які встановлені в місцях підвищеної концентрації ДТП і є загально відомими, завдання "фантомів" - раптово фіксувати перевищення швидкості водіями.

Завдання "фантомів" це не збирати гроші до казни, а робити дороги України безпечнішими", - зазначив Геращенко.

Радник МВС також додав, що 2022 року планується закупити ще 30 автомобілів "фантом", а 2023-го ще 50, чого буде достатньо для створення умов для раптового контролю швидкості в потоці, разом з використанням напівавтоматичних камер “TruСam”. Окрім того, на додачу до стаціонарних камер контролю швидкості, та "фантомів" зараз розробляється законопроект про вимірювання середньої швидкості транспортного засобу на певних відрізках автомагістралей.

Додамо, що наразі з метою прихованого стеження за дотриманням ПДР поліція використовує автомобіль Skoda Kodiaq. Надалі марки та моделі авто відкрито не називатимуть, бо це суперечить концепції використання таких комплексів. Спецавтомобіль сертифікований за модулями "В" та "F", унормований за всіма вимогам ДСТУ-8809:2018 Національного стандарту України та здатний до фіксації порушень ПДР.