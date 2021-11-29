Майже в чотири рази вище: в Україні зафіксували шалене перевищення швидкості

Майже в чотири рази вище: в Україні зафіксували шалене перевищення швидкості

Водію не вдалося уникнути покарання.

В Україні зафіксували шалене перевищення швидкості.

Як повідомляє Патрульна поліція Києва у Facebook, працівниками правоохоронних органів було зафіксовано перевищення автомобілем BMW. Транспортний засіб рухався зі швидкістю 178 км/год за дозволеної швидкості руху на цій ділянці дороги 50 км/год.

Зазначається, патрульні за це порушення ПДР притягнули водія до відповідальності. Інспектори склали на керманича BMW протокол за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП — штраф у розмірі 1 700 гривень .

Додамо, що від 1-го листопада для водіїв запровадили єдиний швидкісний режим. Відповідно до рішення Київської міської ради, до 1-го квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами столиці — 50 км/год окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.

Раніше розповідалося про те, що на водіїв в Україні може чекати істотне посилення покарання за перевищення швидкості.