МАЗ вивів на український ринок потужний всюдихід

Він маж майже 500 кінських сил.

Мінський автозавод вирішив поборотися на українському ринку в сегменті повнопривідних вантажівок колісної формули 8X8.

Так, за інформацією Auto-Consulting, в Україні з'явився всюдихід - МАЗ-63362L.

Машину вирізняє посилена конструкція. Корисне навантаження шасі становить 22 950 кг, а допустима повна маса – 38 000 кг. На ньому можна встановити різні кузовні надбудови – Довжина рами під їх монтаж дорівнює 8 605 мм.

Auto-consulting

Що ж до силового агрегату, то чотиривісний мінський всюдихід оснащений 12-літровим турбодизелем Weichai, що розвиває 460 к.с. і працюючим у парі з автоматом Allison.

Зазначимо, що раніше на українському ринку МАЗ не було представлено у важкому повнопривідному сегменті 8X8. Тепер з появою такої пропозиції на шасі МАЗ можуть бути випущені спецнадбудови для нафтогазової, будівельної та інших сфер, які вимагають вантажопідйомних та прохідних шасі.

Додамо, що за підсумками 2021 року автомобілі МАЗ займають перше місце на українському ринку нових вантажівок повною масою понад 3,5 т, з часткою 21%. Що ж до повнопривідних машин, то мінські моделі 4х4 та 6х6 вже не перший рік служать нашим військовим, зокрема у вигляді машин марки “Богдан” черкаського збирання.

Читайте також:

Український автовиробник представив потужний автокран на шасі МАЗ

В Україні з'явилися повнопривідні самоскиди МАЗ потужністю майже 500 "коней"

МАЗ презентував електричний автобус із запасом ходу в 320 км