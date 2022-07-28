"Ми що не сповна розуму відмовлятися від цих надходжень у війну": Гетманцев заперечив повернення безкоштовного розмитнення авто

Голова парламентського фінкомітету Данило Гетманцев повідомив про те, що повернення безмитного ввезення авто не буде.

Так, на думку представника партії "Слуга народу" ситуація, коли легалізація вживаного автомобіля стає українцям у 200-300% від вартості автомобіля за кордоном – є нормальною. Змінювати її найближчим часом влада не збирається.

Про це Гетманцев розповів у інтерв'ю "Українським новинам".

"Я особисто прихильник позиції, що війна – це точно не час для придбання дорогих товарів споживання, зокрема автівок. Рішення про звільнення від імпортних податків було запропоноване Кабміном для того аби відновити парк авто, який було знищено.

Однак, вочевидь рішення не досягло мети. Завозили авто не ті бідні люди, які втратили все: в них не лишилось грошей навіть на життя, які там авто? А завозили звичайні перекупи, а також ті, хто мав заощадження. Рішення було ухвалено в комплексі із звільнення іншого імпорту. Таке звільнення завдало істотної шкоди держбюджету – більше 42 млрд гривень ми недоотримали.

Скасування безмитного ввезення – правильне рішення. Ми розраховуємо на підвищення обсягів надходжень від митниці.

Категорично проти (про ідею зареєстрування альтернативних законопроєктів щодо розмитнення авто, прим.). Хотів би зазначити вам, що у нас безкоштовне розмитнення електрокарів. Це принципова позиція. Ми країна, яка не буде забезпечувати себе паливом власного виробництво і зараз, і після війни. З цим будуть проблеми через постійні загрози нападу агресора. У цьому контексті ми країна, яка має профіцит електроенергії повинні використовувати електротранспорт.

Ні, не повернеться. За два тижні липня тільки від автівок бюджет отримав 630 млн.грн. Це 4 байрактари або 9 сучасних БТР. За два тижні. Ми що не сповна розуму відмовлятися від цих надходжень у війну? Надходжень від тих, хто має гроші на придбання не дешевої речі та бажання її придбати", - зазначив Гетманцев.

Як відомо, 21 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі - від 1 липня. 30 червня цей документ підписав президент України - Володимир Зеленський.

Таким чином, відбувся "відкат" до системи розмитнення, ухваленої ще попереднім скликанням Верховної Ради восени 2018 року під тиском громадськості — руху власників так званих "євроблях".