Мінекономіки оновило список автомобілів, які підпадають під сплату податку на розкіш

Міністерство економіки України оприлюднило перелік люксових машин, на які розповсюджується сплата податку на розкіш.

Як відомо, в Україні діє податок на розкішні авто. В 2022 році він залежить від мінімальної зарплати та застосовується до авто вартістю від 2,43 млн грн.

2022 року в Україні змінився порядок нарахування транспортного податку, також відомий як податок на розкіш. Зміни пов'язані зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, адже саме до цієї величини прив'язаний транспортний податок. Справа в тому, що він розповсюджується на авто вартістю від 375 "мінімалок".

Мінімальна зарплата в Україні від 1 січня 2022 року зросла до 6 500 гривень. Відповідно, податок на розкіш мають сплачувати власники автомобілів, які коштують не менше 2 437 500 гривень. Поширюється він на машини віком до 5 років. У 2021 році таких авто було 172.

Із повним переліком легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком 2022 року, ви можете ознайомитися ТУТ.

Додамо, що користуватися машиною можна і в заставі, але продати чи подарувати її не вдасться. Більше того, податківці мають право забрати автомобіль, продати його з отриманої суми отримати платіж, а здачу повернути вже колишньому власнику автомобіля. Щоправда, така ситуація – велика рідкість. Найчастіше боржники після податкової застави одразу платять за рахунками.