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Мінівен із запасом ходу 400 км та новинки Stellantis: в Україні представили електричні та гібридні авто від світових виробників

Мінівен із запасом ходу 400 км та новинки Stellantis: в Україні представили електричні та гібридні авто від світових виробників

Мінівен із запасом ходу 400 км та новинки Stellantis: в Україні представили електричні та гібридні авто від світових виробників

Автоцентр

Також у Києві показали декілька китайських кросоверів.

У Києві на виставці Plug-In Ukraine представили низку електричних та гібридних автомобілів від світових виробників.

Про це повідомляє сайт "Автоцентр".

Однією з найцікавіших моделей став мінівен Dong Feng M5EV, представлений ТОВ "ЕТК" з Дніпра. Він має 5145 мм у довжину, 1720 мм – у ширину та 1995 мм – у висоту. Сімейний автомобіль пропонується у версіях на 5,7 та 9 місць.

У Києві показали другий варіант, який має багажне відділення об'ємом 4,5 м куб. та вантажопідйомність 1,2 т. Dong Feng M5EV оснащений електромотором на 90 кВт і літій-іонною батареєю ємністю 70,2 кВт.

© Автоцентр
Автоцентр

Вони дозволяють йому проїхати одному заряді 410 км за циклом NEDC та досягти максимальної швидкості 120 км/год. Мінівен коштує 28 500 доларів.

ТОВ "ЕТК" також презентував ще кілька електромобілів. Це 15-місний мікроавтобус Maxus E80 довжиною 6005 мм. Він має вантажний відсік на 7 м куб. та вантажопідйомність 1,2 т.

Фургон оснащений 100-кілловаттним електромотором та батареями на 75 кВт, які забезпечують йому до 370 км запасу ходу та швидкість до 80 км/год. Є також 11-місцевий мікроавтобус Geelong M70L EV, який має відсік на 3 м куб., батареї на 42 кВт, мотор в 90 кВт і запас ходу до 261 км.

Також на виставці були показані новинки від альянсу Stellantis. Перша – це гібридний кросовер Peugeot 3008 Hybrid4. Він має 1,6-літровий двигун на 200 к.с., два електромотори на 110 і 113 к.с. та батарею ємністю 13,2 кВт-год.

© Автоцентр
Автоцентр

Крім того, автомобіль оснащений повним приводом та 8-ступеневою роботизованою коробкою передач. Все це разом дозволяє йому розганятися до "сотні" за 5,9 секунд та досягати 235 км/год. На електротязі він може проїхати до 50 кілометрів. Ціна – 1 515 700 грн.

Ще одна новинка Stellantis – кросовер DS 7 Crossback E-Tense 4х4. Він отримав такуж гібридну установку, як попередній Peugeot 3008, активну м'яку підвіску DS Active Scan Suspension та унікальну систему нічного бачення DS Night Vision. Коштує модель 1 811 200 грн.

© Автоцентр
Автоцентр

Також на виставці були представлені китайські виробники. Компанія VOLTauto показала чотири кросовера різних брендів.

Перший – GAC Aion LX80D, в який встановлений 408-сильний електромотор на 700 Нм крутного моменту та батарея ємністю 93 кВт. Вона дозволяє проїхати на одному заряді 600 км. Топова комплектація моделі 2019 року коштує 45 тис. доларів.

© Автоцентр
Автоцентр

Поруч стоїть кросовер BYD TANG 2019 року з електродвигуном на 245 к.с. та 330 Нм. Крім того, він має батарею 82,8 кВт і запас ходу до 520 км. Ціна – 45 тис. доларів.

© Автоцентр
Автоцентр

Інші два кросовера 2020 року представлені марками Сhangan і Weltmeister. Перший – СS55 E-Rock з мотором в 218 к.с. та 300 Нм, батареєю 84,2 кВт-год та дальністю ходу 605 км.

Другий кросовер – це Weltmeister EX5-Z NEX з 218-сильним мотором (315 Нм), батареєю 69 кВт-год і 520 км пробігу. Вартість цих двох машин – 29 тис. доларів.

© Автоцентр
Автоцентр

Раніше повідомлялося, що в Україні відбулася презентація трьох вантажівок Daewoo.

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