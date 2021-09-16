Мінівен із запасом ходу 400 км та новинки Stellantis: в Україні представили електричні та гібридні авто від світових виробників

Також у Києві показали декілька китайських кросоверів.

У Києві на виставці Plug-In Ukraine представили низку електричних та гібридних автомобілів від світових виробників.

Про це повідомляє сайт "Автоцентр".

Однією з найцікавіших моделей став мінівен Dong Feng M5EV, представлений ТОВ "ЕТК" з Дніпра. Він має 5145 мм у довжину, 1720 мм – у ширину та 1995 мм – у висоту. Сімейний автомобіль пропонується у версіях на 5,7 та 9 місць.

У Києві показали другий варіант, який має багажне відділення об'ємом 4,5 м куб. та вантажопідйомність 1,2 т. Dong Feng M5EV оснащений електромотором на 90 кВт і літій-іонною батареєю ємністю 70,2 кВт.

Автоцентр

Вони дозволяють йому проїхати одному заряді 410 км за циклом NEDC та досягти максимальної швидкості 120 км/год. Мінівен коштує 28 500 доларів.

ТОВ "ЕТК" також презентував ще кілька електромобілів. Це 15-місний мікроавтобус Maxus E80 довжиною 6005 мм. Він має вантажний відсік на 7 м куб. та вантажопідйомність 1,2 т.

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Фургон оснащений 100-кілловаттним електромотором та батареями на 75 кВт, які забезпечують йому до 370 км запасу ходу та швидкість до 80 км/год. Є також 11-місцевий мікроавтобус Geelong M70L EV, який має відсік на 3 м куб., батареї на 42 кВт, мотор в 90 кВт і запас ходу до 261 км.

Також на виставці були показані новинки від альянсу Stellantis. Перша – це гібридний кросовер Peugeot 3008 Hybrid4. Він має 1,6-літровий двигун на 200 к.с., два електромотори на 110 і 113 к.с. та батарею ємністю 13,2 кВт-год.

Автоцентр

Крім того, автомобіль оснащений повним приводом та 8-ступеневою роботизованою коробкою передач. Все це разом дозволяє йому розганятися до "сотні" за 5,9 секунд та досягати 235 км/год. На електротязі він може проїхати до 50 кілометрів. Ціна – 1 515 700 грн.

Ще одна новинка Stellantis – кросовер DS 7 Crossback E-Tense 4х4. Він отримав такуж гібридну установку, як попередній Peugeot 3008, активну м'яку підвіску DS Active Scan Suspension та унікальну систему нічного бачення DS Night Vision. Коштує модель 1 811 200 грн.

Автоцентр

Також на виставці були представлені китайські виробники. Компанія VOLTauto показала чотири кросовера різних брендів.

Перший – GAC Aion LX80D, в який встановлений 408-сильний електромотор на 700 Нм крутного моменту та батарея ємністю 93 кВт. Вона дозволяє проїхати на одному заряді 600 км. Топова комплектація моделі 2019 року коштує 45 тис. доларів.

Автоцентр

Поруч стоїть кросовер BYD TANG 2019 року з електродвигуном на 245 к.с. та 330 Нм. Крім того, він має батарею 82,8 кВт і запас ходу до 520 км. Ціна – 45 тис. доларів.

Автоцентр

Інші два кросовера 2020 року представлені марками Сhangan і Weltmeister. Перший – СS55 E-Rock з мотором в 218 к.с. та 300 Нм, батареєю 84,2 кВт-год та дальністю ходу 605 км.

Другий кросовер – це Weltmeister EX5-Z NEX з 218-сильним мотором (315 Нм), батареєю 69 кВт-год і 520 км пробігу. Вартість цих двох машин – 29 тис. доларів.

Автоцентр

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