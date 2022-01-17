В Україні доступна лімітована серія HAVAL H6 третього покоління в естетичній версії Ink Black*

Естетика автомобільного дизайну базується на гармонії ліній та найпривабливіших пропорціях.

Створений за принципом золотого перетину, виразний дизайн Н6 нового покоління одразу привертає увагу та спричиняє бурхливий вибух емоцій. Природна грація та блиск вогнів додають моделі ще більшої неповторності, перетворюючи автомобіль у справжній скарб.

Усвідомлюючи значення інноваційної цінності та унікальності продукту, для істинних поціновувачів технологічної краси та автомобільного мистецтва бренд HAVAL в Україні підготував особливу лімітовану партію Н6 третього покоління в естетичній версії Ink Black*. Головний хайлайт конфігурації - це монохромне виконання в чорному кольорі Ink Black (з англійської – чорне чорнило) всіх металевих деталей екстер’єру, включаючи колісні диски та решітку радіатора.

В ультрачорному образі Н6 виглядає надзвичайно майстерно і символізує благородність традиційного мистецтва Китаю – Китайської Каліграфії, яка поєднує естетичні цінності, культурну свідомість та історичні надбання, і де кожний символ "прекрасного письма» створюється завдяки доскональній техніці володіння пензлем та чорнилом Ink Black.

Наче виразний китайський ієрогліф, намальований чорним чорнилом на білому папері, Н6 третього покоління у версії Ink Black уособлює розум, честь і силу, демонструючи на дорозі істинну естетику руху та втілюючи культурні коди Сходу.

"HAVAL Н6 у версії Ink Black – це справжній мистецький скарб Сходу. Окрім того, що чорний колір поєднує в собі естетику всіх інших кольорів, в історії Китаю протягом тисячоліть чорний вважався найблагороднішим кольором і використовувався у етикеті правителів Піднебесної. – розповідає Борис Ткаленко, директор компанії-імпортера автомобілів HAVAL та Great Wall в Україні. В Україні наявно лише 100 екземплярів даної версії і наразі у Вас є чудовий шанс стати власником моделі, в якій переплітаються глибини східної філософії та технології сучасної естетики".

Відзначимо, що дизайн Н6 третього покоління був створений під керівництвом іменитого дизайнера – Філа Сімонса.

Створений із відчуттям естетики технологій майбутнього, Н6 нового покоління вдосконалює досвід візуального сприйняття завдяки технологічному прогресу. Завдяки стильній монохромності версія Ink Black посилює емоційний вплив та надає особливий статус його власнику, даруючи відчуття більшої впевненості, стабільності та сили.

Пропозиція діє з 15 січня по 28 лютого в офіційній дилерській мережі HAVAL в Україні. При купівлі Н6 Ви отримаєте гарантію від виробника 5 років або 100 000 км пробігу, а також 6 років гарантії на кузов. Більше інформації про Н6 нового покоління Ви знайдете на сайті haval-ukraine.com

*INK BLACK– (ІНК БЛЕК, в перекладі з англійської – чорне чорнило) – назва лімітованої конфігурації моделі Н6 третього покоління з інтер’єром та екстер’єром чорного кольору, включаючи решітку радіатора та колісні диски чорного кольору. Кількість акційних автомобілів обмежена.

Пропозиція діє з 15 січня по 28 лютого 2022 року в офіційній дилерській мережі HAVAL або до повного розпродажу акційних моделей. Перелік та контакти дилерських підприємств HAVAL Ви знайдете за посиланням https://haval-ukraine.com/ua/dealers.html