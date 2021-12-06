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Митники почали ловити та штрафувати власників ще одного виду "євроблях"

Митники почали ловити та штрафувати власників ще одного виду "євроблях"

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Митники почали ловити та штрафувати власників ще одного виду "євроблях"

УНІАН

Розмитнити такі авто не можна.

В Україні працівники митниці почали ловити та штрафувати власників мікроавтобусів на європейський реєстрації.

Про це повідомляє UBR із посиланням на громадську організацію "АвтоЄвроСила".

Зазначимо, що в цьому випадку йдеться про мікроавтобуси, які були спочатку виготовлені на заводі та куплені, як вантажні. Згодом багато таких машин було пригнано українцями з Європи і перероблено тут у пасажирські.

Розмитнити легально їх не можна. Тому нерідко водії та митні брокери вдавалися до різноманітних схем, які почали спливати у зв'язку з бумом на розмитнення "євроблях".

"Митниця може перевіряти митні декларації протягом трьох років від моменту розмитнення авто. Машини, які оформлялися переробленими, митники виявлять та оформлять відповідний протокол і на брокера, і на людину, яка намиста розмитнила. Наразі розмитнити вантажний бус, який не відповідає "Євро-5" – неможливо. Його за законом ніхто розмитнити, на жаль, не може", - розповідають в АЄС.

У власників таких автомобілів є два варіанти, як не нарватися на штраф:

  • відмовитися від авто на користь держави: привезти машину просто на митницю, написати заяву, перевести бус у відповідний митний режим і закрити таким чином зобов'язання перед митницею;
  • передати авто державі в особі однієї з військових частин, щоб вона "служила в ООС".

Раніше розповідалося про те. що митники почали відбирати давно розмитнені "євробляхи".

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