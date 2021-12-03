Митники почали відбирати давно розмитнені "євробляхи": що відомо

Одним із таких випадків стало авто, яке "легалізували" ще в 2019 році.

Працівники митної служби почали відбирати давно розмитнені автомобілі на європейській реєстрації.

Про це повідомляє UBR із посиланням на громадську організацію "АвтоЄвроСила".

Зазначається, що митники почали конфісковувати автомобілі, які давним-давно розмитнили – ще за старими правилами та цінами на оформлення. У АЄС наголосили, що це дуже небезпечний прецедент. Тепер на таких самих підставах митниця разом із виконавчою службою може конфіскувати дуже багато вже розмитнених "євроблях".

У цьому випадку забрали авто, яке було розмитнено ще у 2019 році, а сума відповідних платежів склала тоді близько 3 500 євро.

У 2020 році водієві прийшли документи з суду з рішенням про конфіскацію даного авто, яким він користувався на підставі довіреності. За словами потерпілого автомобіліста, митниця не погодилася навіть на оплату штрафу у розмірі вартості машини (за купчою – $1000), та залучала до стягнення виконавчу службу.

Справа в тому, що митниця може здійснювати перевірку документів, на підставі яких машина потрапила до України, протягом трьох років від моменту ввезення. Це називається митний аудит. У дцьому випадку, каже юрист, санкції незаконні, оскільки на момент винесення ухвали ця громадянка вже померла, а митницею було допущено цілу низку процедурних помилок. Як наслідок, справа дійшла до судів, де водій, у якого забрали авто, намагався його повернути. Але тертя поки що нічим хорошим для нього не закінчилося – апеляція програна. На думку служителів Феміди, люди, які ввозили авто – підробили довіреність. Не допомогло навіть те, що у техпаспорті вказано нинішнього власника транспорту, який його і розмитнював у 2019 році.

Окрім штрафу у розмірі повної вартості авто, митники наполягають ще й на стягненні 33 тисяч грн санкцій. Плюс - оплата всіх судових витрат. Наразі авто знаходиться у розшуку виконавчою службою.

Читайте також: