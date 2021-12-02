Митники створили спецпідрозділ для вилову "євроблях": які авто в зоні ризику

Їхніх власників оголошують в розшук, штрафують та конфісковують машину.

На митниці створена спеціальна група, яка вилучає автомобілі на європейській реєстрації.

Про це заявили в організації "АвтоЄвроСила".

Зазначається, що в зоні ризику перебувають "євробляхи", розмитнені за фейковими сертифікатами відповідності. Тобто фактично такі ТЗ – нижче за клас "Євро-2" переважно 1970-80-х років випуску.

Юрист АЄС Іван Казачук наголосив, що "дуже легко" встановити той факт, що автомобіль не відповідає стандарту "Євро-2". За його словами, у разі підробки документів накладається штраф у розмірі вартості автомобіля, передбачено його конфіскацію та внесення до списку розшукуваних ТЗ.

Тим, хто вже зіткнувся з такою проблемою, він порадив шукати адвокатів, бо "це складне юридичне питання, пов'язане з умисним підробленням документів та митним оформленням на підставі підроблених документів". Казачук попередив, що "навіть адвокатам складно вирулити з такої ситуації", тому що всі докази підробки документів – у митниці "на руках".

В АЄС також попередили про ризики розмитнення за допомогою учасників бойових дій (УБД) – пільгова процедура (діє до 8 лютого 2022 року) надається лише тим, хто провів "на передовий" не менше 90 днів, починаючи від 15 квітня цього року . Справа в тому, що з'явилися вже й підроблені довідки УБД їх активно продають по $150. Тому в "АвтоЄвроСилі" порадили перевіряти такі документи, а також їхніх власників у судових реєстрах, щоб у них не було боргів. Інакше автомобіль можуть вилучити за борги.

Як відомо, від 15 травня в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби" № 1402-ІХ. Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом із іншим - "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" № 1403-ІХ.

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Так, на пільгове митне оформлення давалося 180 днів від моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів. Тобто, вони можуть легалізувати "євробляху" до середини лютого 2022 року.

Додамо, що термін пільгового розмитнення автомобілів на європейській реєстрації в Україні завершився 11 листопада.