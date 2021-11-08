Митний колапс: власники "євроблях" зіштовхнулися з непередбаченими витратами

До завершення пільгового розмитнення залишається три дні.

Власники автомобілів на європейській реєстрації зіштовхнулися з непередбаченими витратами під час пільгового ромитнення "євроблях".

Про це повідомляє UBR.

Зазначається, що це сталося через величезні черги в офіційних центрах сертифікації. Уся річ в тому, що водіям "євроблях" з'їздити до центрів сертифікації, а отже й витратитись, доведеться двічі: спочатку на довідку, потім – на сертифікацію. Причина – у довгих чергах та бажанні швидше розмитнитись, аби без штрафів.

Автомобілісти, аби встигнути розмитнитись у строк, вони спочатку оформлюють довідки вартістю в тисячу гривень. А пізніше, коли ситуація стабілізується, мають знову витратитися і на сам сертифікат відповідності: тільки за його наявності можна буде поставити машину на облік. І той, і другий документ у Києві видають у спеціальних акредитованих лабораторіях, які наразі переповнені.

Експерти кажуть, що таких точок хоч і багато, але "євроблях" все одно більше. І оскільки попит на розмитнення зараз збільшився майже втричі через закінчення терміну дії пільгового закону для них – утворився там колапс.

Довідку беруть як "екстренний" варіант – замість сертифікату – суто для митниці, оскільки там обов'язково вимагають підтвердження про євростандарт авто. Тільки за його наявності водій "євробляхи" зможе здійснити розмитнення. У середовищі "євробляхерів" вже говорять про те, що подібний документ більше розцінюється ними як "збір грошей", ніж необхідність. Але щоб не платити штрафів – готові витрачатися. Попит на довідки виник через те, що пройти повноцінну сертифікацію в період ажіотажу вони просто не встигають.

У той же час, навіть за наявності довідки, сертифікат відповідності водію згодом також необхідно буде оформляти. Але вже для того, щоб стати на облік у МРЕВ. А на самій процедурі обов'язково вже має бути присутнім і транспортний засіб: його вивчають, фотографують, роблять виміри тощо.

Як відомо, від 15 травня в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби" № 1402-ІХ. Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом із іншим - "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" № 1403-ІХ.

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Так, на пільгове митне оформлення дається 180 днів від моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

Додамо, що пільгове розмитнення автомобілів на європейській реєстрації завершується 11 листопада .

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