Мотоцикл та декілька "легковиків": в Україні безкоштовно роздають транспорті засоби

Мотоцикл та декілька "легковиків": в Україні безкоштовно роздають транспорті засоби

Але їх зможуть отримати лише певні категорії.

Міністерство юстиції України разом із Державною виконавчою службою та ДП "СЕТАМ" безкоштовно роздають вживані транспортні засоби.

Про це йдеться на офіційному сайті СЕТАМ.

Так, знайти нових господарів можуть одразу п'ять "легковиків" та один мотоцикл. Отже, у переліку присутні наступні моделі транспорту:

Зазначається, що подати заявку задля отримання цього транспорту можна до 2 грудня 2021 року.

Утім, отримати їх можуть далеко не всі. Зокрема, претендувати на ці автомобілі та мотоцикл можуть наступні категорії:

органи державної влади;

заклади охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, соціального захисту, зокрема заклади, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

установи виконання покарань;

слідчі ізолятори;

військові формування;

на благодійні цілі;

для переробки, знищення (утилізації) такого майна.

Раніше розповідалося про те, що СЕТАМ безкоштовно роздає п'ять автомобілів.

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