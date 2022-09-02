Може перевозити до шести осіб та має високу прохідність: для ЗСУ передали 30 вітчизняних багі (фото, відео)

Зазначається, що всього ЗСУ отримали 30 подібних транспортних засобів.

Як повідомляє "Мілітарний", нещодавно було передано 30-й легкий автомобіль для українських військових, який отримав назву “Рибачок”.

Спеціальний мобільний транспортний засіб високої прохідності “VOLS” створений українським підприємцем Володимиром Садиком. Військові потребували швидких та маневрових транспортних засобів, що дозволяють вести розвідку та оперативно завдавати ударів по супротивнику, а тому й було ухвалено відповідне рішення розпочати виробництво цих багі.

Багі збирають із запчастин до автомобілів ВАЗ, тому він має низьку собівартість, а також є простим в обслуговуванні та ремонті. Заявлено, що головною перевагою “VOLS” для ЗСУ, порівняно з закордонними аналогами, є низька вартість – $5 000 – та простота обслуговування і ремонту.

Фото: Український мілітарний портал

Щодо характеристик багі "VOLS", то він має 600 кг повної ваги, здатен перевозити до шести осіб, має об'єм двигуна в 1,6 літрів та потужність у 60 к.с. У нього також збоку є багажні відділення, куди можна класти як зброю чи боєприпаси, так і пораненого солдата.

Довжина: 3 300 мм

Ширина: 1 850 мм

Висота (по даху): 1 400 мм

Читайте також:

До 100 км/год: в Україні волонтери виготовляють повнопривідні багі для ЗСУ (фото)

Може перевозити "джавеліни" та матиме гідравлічний ручник: для ЗСУ створили незвичайний тактичний багі

Польські лісівники передали для ЗСУ партію пікапів