Може перевозити "джавеліни" та матиме гідравлічний ручник: для ЗСУ створили незвичайний тактичний багі

Може перевозити "джавеліни" та матиме гідравлічний ручник: для ЗСУ створили незвичайний тактичний багі

В Україні створили тактичне багі "Мамай", яке призначене для використання в умовах бойових дій.

Цей транспортний засіб має низку особливостей, які неодмінно допоможуть на фронті.

Про цей винахід на свой сторінці у Facebook повідомив автор відповідного проєкту - Тарас Крайник.

Зазначається, що "Мамай" може взяти на борт до 4-х чоловік, є місця кріплення для кулемета та розташування під два Javelin. Окрім того, багі може також мати тент та відкідне скло. Головне призначення цього тактичного багі - це розвідка, доставка боєкомплекту, вогнева підтримка, евакуація поранених, тощо.

Щодо інших характеристик, то хід підвіски у цього багі дорівнює 320 мм, а кліренс - 400 мм.

Фото: facebook.com/profile

"Головна опція і фішка машини - гідравлічний ручник на передні колеса, що дозволяє розвертати автомобіль довкола передньої осі (для зручності полювання за кацапами)", - йдеться в повідомленні.

Крайник додав, що в майбутньому готуватиметься серійне виробництво цього транспортного засобу.

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