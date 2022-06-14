Може перевозити "джавеліни" та матиме гідравлічний ручник: для ЗСУ створили незвичайний тактичний багі

В Україні створили тактичне багі "Мамай", яке призначене для використання в умовах бойових дій.
Цей транспортний засіб має низку особливостей, які неодмінно допоможуть на фронті.
Про цей винахід на свой сторінці у Facebook повідомив автор відповідного проєкту - Тарас Крайник.
Зазначається, що "Мамай" може взяти на борт до 4-х чоловік, є місця кріплення для кулемета та розташування під два Javelin. Окрім того, багі може також мати тент та відкідне скло. Головне призначення цього тактичного багі - це розвідка, доставка боєкомплекту, вогнева підтримка, евакуація поранених, тощо.
Щодо інших характеристик, то хід підвіски у цього багі дорівнює 320 мм, а кліренс - 400 мм.
"Головна опція і фішка машини - гідравлічний ручник на передні колеса, що дозволяє розвертати автомобіль довкола передньої осі (для зручності полювання за кацапами)", - йдеться в повідомленні.
Крайник додав, що в майбутньому готуватиметься серійне виробництво цього транспортного засобу.
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