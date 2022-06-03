МВС поновило сервіси перевірки штрафів із камер автоматичної фіксації за порушення ПДР

Міністерство внутрішніх справ від 1-го червня поновило сервіси самостійної перевірки постанови про порушення ПДР з камер автоматичної фотовідеофіксації.

Так, від 16 травня знову запрацювали камери контролю швидкості, але отримувати постанови власники транспортних засобів змогли лише з 1 червня. До цього відповідні сервіси МВС були відключені.

Про поновлення сервісів повідомляє МВС на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що наразі камери автофіксації реєструють випадки перевищення швидкості, відео- та фотофіксацію проїздів перехресть вулиць та автострад на червоне світло, а також переміщення автівок смугою, призначеною для проїзду громадського транспорту.

Порушення усіх цих ПДР тягне за собою певний штраф. Так, більшість водіїв повністю дотримуються усіх правил, але вони хочуть бути впевнені, що на їхнє ім'я не надіслали відповідний "лист щастя".

Наразі штрафи в Україні за перевищення швидкості такі:

перевищення ліміту більше, ніж на 20 км/год - 340 гривень ;

; перевищення на 50 км/год і більше - 3,4 тисячі гривень ;

; перевищення швидкості, що призвело до створення аварійної ситуації - 850 гривень (з можливістю позбавлення прав).

Якщо ви згодні з порушенням, то ліпше заплатити оперативно — у разі плати в десятиденний термін від дати виписаної постанови передбачена знижка 50%.

Встановлений термін оплати штрафу — 30 днів від набуття чинності рішення стане остаточним. Скаргу на постанову можна подати протягом 10 днів до вищого органу або суду.

Раніше ТСН.Авто детально пояснив, як перевірити та сплатити штрафи за порушення ПДР, які були зафіксовані з камер фото- та відеофіксації.