На держкордоні України та Польщі утворилися величезні черги з "євроблях": що відомо

На держкордоні України та Польщі утворилися величезні черги з "євроблях": що відомо

Термін легалізації подібних авто завершується менше, ніж за місяць

На державному кордоні України і Польщі утворились черги з автомобілів, що стоять на розмитнення.

Про це стало відомо ТСН.ua з власних джерел.

Зазначається, що наразі в пунктах пропуску перебувають сотні авто. Причина - Державна фіскальна служба із суттєвою затримкою проводить податкові платежі, що здійснюються власниками авто з країн Євросоюзу.

Працівники митних пунктів не коментують причини затримки. Вони також в очікуванні.

Так, напередодні власники авто з ЄС не могли протягом чотирьох діб оплатити податки через державне свято і вихідні. Це призвело до того, що більшості із них довелось чекати понеділка, 18 жовтня.

Як відомо, від 15 травня в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби" № 1402-ІХ. Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом із іншим - "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" № 1403-ІХ.

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Так, на пільгове митне оформлення дається 180 днів від моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

Додамо, що пільгове розмитнення автомобілів на європейській реєстрації завершується 11 листопада .

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