"На дорожче не вистачає коштів": експерти зробили прогноз щодо купівельної спроможності українців на авто з пробігом

Зазначається, що в недалекому майбутньому українці купуватимуть вживані авто від двох до восьми тисячі доларів.

Такого висновку дійшли в Інституті досліджень авторинку.

Експерти наголошують на тому, що оскільки купівельна спроможність українців обмежена та продовжує знижуватися внаслідок війни, українці в основній масі й надалі купуватимуть недорогі автомобілі.

"Враховуючи обставини, оновлювати український автопарк можна, заміщуючи найстарішу його частину новішими автомобілями з пробігом, привезеними з-за кордону. Проте внаслідок повернення системи нарахування митних платежів зразка 2018 року, а саме формули акцизного податку, який розраховується в євро та залежить від технічних характеристик авто та його віку, імпорт більшості легкових авто з пробігом став економічно недоцільним.

Це може призвести до дефіциту автомобілів найбільш популярної цінової категорії, що своєю чергою потягне зниження середнього віку на авторинку, та, відповідно, в автопарку", - йдеться в повідомленні.

У ІДА зазначають, що "для того, щоб запобігти таким негативним наслідкам, необхідно провести комплексну реформу законодавства, яка змінить сферу імпорту вживаних автомобілів до України, буде враховувати обставини, що склалися, та сучасні реалії". Зокрема, на думку експертів, до таких рішень, наприклад, можна віднести скасування на постійній основі акцизного збору на всі транспортні засоби, спрощення процедур митного оформлення за допомогою "розмитнення у смартфоні" через застосунок "Дія", зменшення кількості бюрократичних етапів під час імпорту, заміну сертифікації на перший та регулярний техогляд.

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