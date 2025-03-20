На Львівщині водія покарали за ігнорування хвилини мовчання

Водій не виконав вимогу регулювальника під час хвилини мовчання і поплатився за це.

У місті Мостиська Львівської області поліція оштрафувала місцевого водія, який проігнорував хвилину мовчання і не виконав вимогу регулювальника.

Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

За інформацією правоохоронців, у Мостиськах на автодорозі М-11 Львів – Шегині патрульні зупинили рух під час хвилини мовчання. Однак місцевий водій авто Renault Megan не виконав вимогу регулювальника.

Так, 65-річний чоловік отримав штраф за проїзд на заборонний жест регулювальника.

Нагадаємо, раніше юристи пояснили, що законом не передбачено штрафів за саме ігнорування хвилини мовчання, однак оштрафувати водія можуть за ігнорування вказівок регулювальника, проїзд на заборонний сигнал світлофора та відмову зупинитись на вимогу поліції.