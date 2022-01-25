На ринку нових авто встановлено рекорд: топ-30 машин, які купували українці 2021 року

Імпорт у цьому сегменті зріс майже на 20%.
В Україні суттєво збільшився попит на нові легкові автомобілі.
Як повідомляє Інститут досліджень авторинку, 2021 року українські дилери нових авто продали 107,8 тисячі нових автомобілів.
Зазначається, що вперше від 2014 року кількість нових автомобілів, придбаних українцями за рік, перетнула позначку в 100 тисяч. Більшість із них — 97,6 тисячі — привезли з-за кордону. Порівняно з 2020 роком імпорт нових авто зріс на 19,3%. Найбільший продаж протягом 2021 року був зафіксований у квітні, липні та грудні. Найгірші результати виявилися у січні.
Під час купівлі нового авто у 2021 році українці найчастіше обирали бренд Toyota — у 15% випадків. На другому місці виявився Renault (14,1%), а на третьому — Kia (8,2%).
Отже, до вашої уваги топ-30 нових легкових автомобілів, які придбали українці 2021 року:
- KIA Sportage — 6 954
- Toyota RAV-4 — 5 992
- Renault Duster — 5 056
- Renault Sandero — 3 325
- Toyota Land Cruiser Prado — 2 624
- Nissan Qashqai — 2 261
- Mitsubishi Outlander — 2 246
- Toyota Camry — 2 152
- Nissan X-Trail — 2 069
- Chery Tiggo 4 — 1 768
- Mazda CX-5 — 1 752
- Volkswagen Touareg — 1 741
- Suzuki SX-4 — 1 692
- Peugeot 301 — 1 586
- Suzuki Vitara — 1 548
- Skoda Octavia — 1 354
- Ford Kuga — 1 334
- Mercedes-Benz GLE-Classe — 1 200
- Chery Tiggo 2 — 1 133
- Toyota Corolla — 1 067
- Volkswagen Tiguan — 972
- Toyota Highlander — 907
- Renault Dokker — 863
- Toyota Land Cruiser — 859
- BMW X5 — 834
- Hyundai i30 — 795
- Lexus RX — 791
- Peugeot 2008 — 782
- Peugeot 3008 — 739
- Audi Q8 — 736
Читайте також:
Яке авто придбати замість кросовера Mitsubishi Outlander: найцікавіші варіанти на українському ринку
Названо топ-20 вживаних кросоверів, які обирали українці 2021 року
Як змінилася вартість популярних моделей авто за останні 15 років в Україні