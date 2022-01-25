На ринку нових авто встановлено рекорд: топ-30 машин, які купували українці 2021 року

На ринку нових авто встановлено рекорд: топ-30 машин, які купували українці 2021 року

Імпорт у цьому сегменті зріс майже на 20%.

В Україні суттєво збільшився попит на нові легкові автомобілі.

Як повідомляє Інститут досліджень авторинку, 2021 року українські дилери нових авто продали 107,8 тисячі нових автомобілів.

Зазначається, що вперше від 2014 року кількість нових автомобілів, придбаних українцями за рік, перетнула позначку в 100 тисяч. Більшість із них — 97,6 тисячі — привезли з-за кордону. Порівняно з 2020 роком імпорт нових авто зріс на 19,3%. Найбільший продаж протягом 2021 року був зафіксований у квітні, липні та грудні. Найгірші результати виявилися у січні.

Під час купівлі нового авто у 2021 році українці найчастіше обирали бренд Toyota — у 15% випадків. На другому місці виявився Renault (14,1%), а на третьому — Kia (8,2%).

Отже, до вашої уваги топ-30 нових легкових автомобілів, які придбали українці 2021 року :

KIA Sportage — 6 954

Toyota RAV-4 — 5 992

Renault Duster — 5 056

Renault Sandero — 3 325

Toyota Land Cruiser Prado — 2 624

Nissan Qashqai — 2 261

Mitsubishi Outlander — 2 246

Toyota Camry — 2 152

Nissan X-Trail — 2 069

Chery Tiggo 4 — 1 768

Mazda CX-5 — 1 752

Volkswagen Touareg — 1 741

Suzuki SX-4 — 1 692

Peugeot 301 — 1 586

Suzuki Vitara — 1 548

Skoda Octavia — 1 354

Ford Kuga — 1 334

Mercedes-Benz GLE-Classe — 1 200

Chery Tiggo 2 — 1 133

Toyota Corolla — 1 067

Volkswagen Tiguan — 972

Toyota Highlander — 907

Renault Dokker — 863

Toyota Land Cruiser — 859

BMW X5 — 834

Hyundai i30 — 795

Lexus RX — 791

Peugeot 2008 — 782

Peugeot 3008 — 739

Audi Q8 — 736

Читайте також:

Яке авто придбати замість кросовера Mitsubishi Outlander: найцікавіші варіанти на українському ринку

Названо топ-20 вживаних кросоверів, які обирали українці 2021 року

Як змінилася вартість популярних моделей авто за останні 15 років в Україні