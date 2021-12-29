На що чекати з цінами на бензин, дизель та автогаз протягом новорічних свят: експерт дав прогноз

На що чекати з цінами на бензин, дизель та автогаз протягом новорічних свят: експерт дав прогноз

Не надто приємні новини для водіїв.

Автомобілістам розповіли, чого очікувати з вартістю бензину, дизеля та газу протягом найближчого часу.

Відповідний прогноз в коментарі для "Сьогодні" зробив заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

"За максимальними цінами торгують лише на АЗС преміум-сегменту, тому у них бензин А-95 подешевшав за листопад та грудень на 3,30 грн/л, ДП – на 4,20 грн/л. На дешевших заправках ціни знижувалися не так швидко, а то й не змінювалися, незважаючи на рекомендації, що зрештою позначилося на середніх цінах", - зазначив Рябцев.

Фахівець каже, що головною причиною того, що почалося зростання цін на пальне, стала нестабільність цін на нафту у світі. Це призвело до підвищення котирувань в опті у нас, тренд на зниження змінився на зростаючий. Останньою крапкою стали рекомендації Мінекономіки щодо граничних цін.

"Очікуваної нами раніше традиційної "новорічної сплячки" цін, найімовірніше, не буде, бензин та дизель за цей тиждень плюс довгі свята подорожчають у середньому ще на 30-40 коп./л. Причин кілька: нафта, що росте в ціні, зростання оптових цін на імпорт і, як з’ясувалося, не всі наші трейдери встигли закупити достатньо запасів пального, щоб не було його дефіциту на свята", - підсумував заступник директора Науково-технічного центру "Психея".

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 25,97 гривень за літр, для дизельного пального - 23,16 гривень за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 19 коп./літр - для бензину та на 3 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,97 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,16 грн/л.