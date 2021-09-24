На український ринок незабаром вийде нове покоління кросовера DS 4: компанія розсекретила його комплектації

Автомобіль має на вибір шість версій, які доступні з двома двигунами.

В Україні незабаром вийде друге покоління кросовера DS 4.

Про це повідомили на сайті компанії, де розповіли про комплектації новинки.

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Зовнішній вигляд автомобіля створений на базі концепту Aero Sport Lounge, який демонструє мову дизайну майбутніх моделей компанії. Від нього кросовер запозичив решітку радіатора, вузькі фари та вертикальні та світлодіодні ходові вогні.

Також у DS 4 спільні з концептом великі 20-дюймові колісні диски, динамічний нахил задніх стійок даху та скіс кришки багажника.

Автомобіль має 4,4 метра у довжину, 1,83 метра – у ширину та 1,47 метра – у висоту. Об’єм багажного відсіку складає 430 літрів, а відкрити його можна за допомогою дверей багажника з електроприводом і сенсорного давача під заднім бампером.

DS Automobiles

Інтер’єр оброблений якісними та ексклюзивними матеріалами. Всередині встановлена вентиляційна система DS AIR та мультимедійна система DS IRIS SYSTEM, яка розпізнає голос та має сенсорний дисплей Smart Touch, бездротове підключення смартфонів з підтримкою технологій Apple CarPlay і Android Auto.

Крім того, в машині є підігрів керма, проєкційний дисплей Head Up Display, системи попередження і екстреного гальмування в місті Active Safety Brake, попередження про перешкоди під час руху заднім ходом, утримання в смузі руху Active Lane Keeping Assist, функція контролю "сліпих зон" дзеркал заднього виду, адаптивний круїз-контроль з функцією повної зупинки і початку руху "Stop & Go" та система контролю втоми водія.

DS 4 на ринку України буде доступний в чотирьох основних версіях та з різними опціями. Авто можна обрати з бензиновим двигуном 1.6 PureTech 215 та турбодизелем 1.5 BlueHDI 130. Обидва агрегата працюють в парі з 8-ступеневою АКП.

Крім того, кросовер має дві спеціальні версії. Виконання Performance Line має великі колісні диски, пакет зовнішнього оздоблення "Black Pack" та ексклюзивні вставки в салоні. Варіант Rivoli Cross оснащене оригінальним переднім бампером із захисною вставкою, рейлінгами на даху, спеціальними колісними дисками, системою Advanced Traction Control для допомоги на бездоріжжі і функцією контролю швидкості під час спуску зі схилів.

Покупці можуть поєднувати між собою різні версії та мотори, а також обирати індивідуальні оздоблення салону, технічне оснащення, забарвлення кузова та колісні диски. Продаж стартує вже зовсім скоро.

Раніше повідомлялося, що в Україні був представлений кросовер DS 7 Crossback E-Tense.

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