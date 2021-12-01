На український ринок повертається відомий китайський автовиробник

Він буде представлений двома моделями.

В Україні від 2022 року офіційно повертається китайський автомобільний бренд - Geely.

Про це повідомляє "УкрАВТО".

Зазначається, що корпорація "УкрАВТО" 1 грудня 2021 року оголосила про підписання Угоди про Дистриб'юцію та сервісну підтримку автомобілів Geely на території України. Продаж розпочнеться у 2022 році.

В повідомленні "УкрАвто" вказано, що вона спільно з китайським партнером сформує "якісну дилерську мережу, виходячи з переваг власної найбільшої дилерської мережі".

Щодо майбутнього модельного ряду Geely в Україні, то пресслужба "УкрАвто" повідомила про старт продажу двох моделей Geely – Atlas Pro та Coolray.

Цікаво, що в Білорусі на заводі "Белджи" виробляють автомобілі Atlas, Atlas Pro, GS, Tugella та Coolplay. Однак в "УкрАвто" запевнили, що до України автомобілі будуть постачатися з Китаю.

Раніше розповідалося про те, що Geely розпочала продаж електричного кросовера за 9 200 доларів.