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На український ринок повертаються бюджетні автомобілі Chevrolet

На український ринок повертаються бюджетні автомобілі Chevrolet

Associated Press

Стартує продаж трьох моделей.

До України повертаються автомобілі Chevrolet доступного сегменту.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Зазначається, що в рамках спільного альянсу і домовленостей з General Motors, компанія UzAuto Motors оголошує про старт продажу автомобілів Chevrolet в Україні. Спочатку на ринку будуть представлені три моделі.

Так, на український ринок вийдуть: хетчбек Chevrolet Spark, седани Chevrolet Cobalt та Nexia.

На цьому етапі компанія Ravon Motors Ukraine має намір розвивати дилерську мережу автомобілів Chevrolet, а також працювати над впровадженням програм кредитування, щоб запропонувати продукцію бренду за найбільш конкурентоспроможною ціною.

Повернення на ринок доступних моделей Chevrolet – реальна альтернатива старим іномаркам, які заполонили українські дороги.

Раніше розповідалося про те, що в Україні можуть розпочати виробництво електрокарів.