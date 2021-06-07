На український ринок повертаються бюджетні автомобілі Chevrolet

Стартує продаж трьох моделей.

До України повертаються автомобілі Chevrolet доступного сегменту.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Зазначається, що в рамках спільного альянсу і домовленостей з General Motors, компанія UzAuto Motors оголошує про старт продажу автомобілів Chevrolet в Україні. Спочатку на ринку будуть представлені три моделі.

Так, на український ринок вийдуть: хетчбек Chevrolet Spark, седани Chevrolet Cobalt та Nexia.

На цьому етапі компанія Ravon Motors Ukraine має намір розвивати дилерську мережу автомобілів Chevrolet, а також працювати над впровадженням програм кредитування, щоб запропонувати продукцію бренду за найбільш конкурентоспроможною ціною.

Повернення на ринок доступних моделей Chevrolet – реальна альтернатива старим іномаркам, які заполонили українські дороги.

Раніше розповідалося про те, що в Україні можуть розпочати виробництво електрокарів.

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