На український ринок виходить флагманський преміальний седан

Продаж цієї моделі запланований на початок 2022 року.

В Україні незабаром повинен з'явитися новий флагманський седан - DS 9.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Зазначається, що бізнес-седан DS 9 органічно поєднує багату історичну спадщину бренду та відмінні деталі, які характерні для сучасних моделей лінійки DS Automobiles.

Динамічна лінія даху, довгий капот, коротка кришка багажника, покажчики поворотів у задніх стійках даху – все це нагадує про першу модель DS 1955 року. Разом з тим, великі грати радіатора DS Wings демонструють міцний зв'язок із сучасними моделями та натякають на потужний мотор під капотом автомобіля. Окремо варто відзначити фари DS Active LED Vision – це не тільки гарне освітлення шляху, але й елемент високого стилю: роздільні модулі всередині фари візуально нагадують дорогоцінне каміння.

DS 9 побудований на сучасній платформі ЕМР2. Загальна довжина новинки – 4,93 м, а його ширина – 1,85 м. Колісна база моделі сягає 2,9 м. Використання платформи ЕМР2 дозволяє інтегрувати численні системи допомоги водієві. Всі версії для ринку України отримують пакет "Безпека": інформування та рекомендації щодо обмеження швидкості, систему моніторингу втоми водія, контроль "сліпих зон" дзеркал заднього виду.

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Залежно від обраної версії або як опція, для автомобіля DS 9 також доступно: адаптивний круїз-контроль з функцією Stop&Go, система попередження та екстреного гальмування Active Safety Brake, асистент утримання обраної позиції в смузі руху Lane Positioning Assist, адаптивне дальнє світло High Beam Assist, помічник контролю "сліпих зон" дзеркал заднього виду тощо. Нарешті, варто відзначити систему нічного бачення DS Night Vision, яка розпізнає пішоходів і великих тварин – унікальна пропозиція для даного класу.

Новий DS 9 буде запропонований з бензиновим двигуном 1.6 PureTech 215 та 8-студруком "автоматом". Покупці отримують можливість вибору двох версій – DS Inspiration Performance Line або DS Inspiration Opera.

Так, у виконанні Performance Line виділяється чорною решіткою радіатора DS Wings, колісними дисками Monaco, оббивкою сидінь з алькантари, логотипами Performance Line на кузові та в салоні. Високому рівню комфорту сприяють ламіновані звукоізоляційні бічні скла, 2-зонний клімат-контроль, датчики паркування та камера заднього виду, безключовий доступ Keyless Access, електропривод регулювання та підігрів передніх сидінь, сенсорний 8-дюймовий дисплей по центру передньої панелі цифровий 12,3-дюймовий кольоровий кластер панелі приладів, годинник BRM R180, що обертаються, та багато іншого.

У версії Opera основний акцент зроблено на розкоші та високих технологіях. У комплектацію входять шкіряна оббивка Rivoli, передні сидіння з вентиляцією і масажем, круговий огляд на 360 градусів і система автоматичного паркування DS Park Pilot, розширений пакет "Безпека +", дзеркала заднього виду, що затемнюються автоматично, параметрична решітка радіатора, колісні диски Versailles тощо.

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Крім того, покупцям буде запропоновано додаткові опції. У пакет Lounge входять бічні задні сидіння з підігрівом, вентиляцією, масажем, а також підлокітник для керування цими функціями. Крім того, додатково можна замовити аудіосистему Focal Electra, систему нічного бачення DS Night Vision, пакет DS Inspiration Opera та оббивку салону шкірою Nappa.

Продаж бізнес-седана DS 9 в Україні стартує нинішнього 2022 року.