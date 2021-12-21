На український ринок виходить оновлена версія популярного кросовера Subaru: яка його вартість

На український ринок виходить оновлена версія популярного кросовера Subaru: яка його вартість

Модель доступна в двох версіях.

В Україні з'явилася оновлена версія кросовера Subaru Forester.

Як повідомляє Фокус, ця популярна модель пройшла фейсліфтинг та отримала нове обладнання. Рестайлинговий Subaru Forester буде доступний в двох версіях - із бензиновою та гібридною силовими установками.

Новий Subaru Forester 2022 впізнається за збільшеною решіткою радіатора та новими світлодіодними фарами. Крім того, трохи змінено бампери кросовера. Салон кросовера не зазнав змін.

Базовий Subaru Forester 2022 у виконанні Active коштує від 898 тисячі гривень та оснащений світлодіодними фарами, клімат-контролем, підігрівом передніх сидінь, датчиками світла та дощу.

Топовий варіант Premium (від 1 228 600 гривень) додає шкіряний салон, безключовий доступ, люк, електропривод сидінь та двері багажника, камеру заднього виду, підігрів керма та задніх крісел. Також у цьому випадку передбачено комплекс безпеки EyeSight – адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, контроль розмітки та втоми водія.

Кросовер Subaru Forester запропонований з бензиновими двигунами об'ємом 2,0 л (156 к.с.) та 2,5 л (184 к.с.), а також зі 150-сильною гібридною установкою. Усі версії отримали варіатор та фірмовий постійний повний привід.

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