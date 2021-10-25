На український ринок виходить оновлений кросовер Renault, який знімуть з виробництва: яка його ціна

На український ринок виходить оновлений кросовер Renault, який знімуть з виробництва: яка його ціна

Ця модель представлена у двох варіантах комплектацій та двох виконаннях приводу.

В Україні від 1 листопада стартує продаж величезного кросовера - Renault Koleos.

Про це повідомляє пресслужба французького виробника в Україні.

Так, оновлений Renault Koleos 2021 отримав фірмову підсвітку передніх та задніх ліхтарів із використанням 100% світлодіодної технології. Світлодіодні передні ліхтарі забезпечують на 25% кращі показники освітленості, ніж галогенні технології, одночасно знижуючи споживання енергії на 10%. У світлодіодні задні 3D ліхтарі вбудовані динамічні покажчики повороту.

renault.ua

Оновлений Koleos отримав новий шкіряний салон. Нова оббивка Riviera Camel, що доступна з рівня комплектації Intense, також пропонується зі вставками з коричневого дерева на дверних панелях та на приладовій панелі для справжнього відчуття вишуканості в салоні Koleos. Пропонується також високоякісна оббивка сидінь зі шкіри Nappa у двох кольорах разом зі стильними підголівниками підвищеного комфорту.

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Зазначимо, що Renault Koleos буде представлений в Україні у двох варіантах комплектацій та двох виконаннях приводу – переднім та повним. Цей кросовер оснащений бензиновим двигуном потужністю 171 к.с., що забезпечує крутний момент 233 Нм за 6000 об/хв.

Щодо вартості, то за цю модель з переднім приводом просять від 708 900 грн. Максимальна комплектація з повним приводом оцінена у 845 200 грн.

Додамо, що Renault Koleos знімуть з виробництва в 2023 році. В компанії вважають, що нещодавнього оновлення повинно вистачити, щоб витримати натиск конкурентів до 2023 року, після чого Koleos піде з авторинку.

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