На український ринок виходять люксові китайські автомобілі: скільки вони коштуватимуть

Вони будуть представлені трьома моделями.

Від 2022 року в Україні очікується поява елітних китайськийх автомобілів бренду Hongqi.

Про це повідомляє Auto-Consulting.

Hongqi – це китайський варіант автомобілів рівня Rolls-Royce або Bentley. Про це свідчить навіть зовнішній вигляд авто.

Зазначається, що довгий час машини цього виробника взагалі нікому не продавали, крім китайської урядової еліти. Проте останнім часом бренд Hongqi взяв курс на експансію на світові ринки і тепер його можуть купити кожень бажаючий, зрозуміло, якщо вони мають гроші на такий автомобіль.

Associated Press

Подейкують, що до України привезуть три моделі цього бренду. Одна з них – лімузин Hongqi H9. Це автомобіль із п’ятиметровим кузовом та розкішним наповнення інтер’єру.

Найдорожча версія пропонує чотиримісний салон з окремими екранами для другого ряду, 12,3-дюймовою панеллю приладів та мультимедійним дисплеєм такого ж розміру. Рушійною силою авто є "м’яка" гібридна установка, побудована на базі 2-літрового двигуна, що видає 255 кінських сил і 380 Нм обертального моменту. Трансмісія – семишвидкісна роботизована. Такий автомобіль буде коштувати щонайменше 69 тисяч доларів .

Другий – це кросовер Hongqi HS5 в стилістиці Mercedes: два дисплеї діагоналлю по 12,3 дюйми, розташовані під єдиним козирком. В списку оснащення – шкіряний салон, електропривід та вентиляція передніх сидінь, обігрів керма, аудіосистема Bose, обігрів заднього дивана, камери кругового огляду, панорамний дах та ще багато всього. Під капотом – дволітровий турбомотор потужністю 224 к.с., який працює з 6-ступеневим "автоматом". Орієнтовна вартість – від 43 до 52 тисячі доларів .

Третя модель – теж кросовер, але люксовий та електричний. Hongqi E-HS9 виконано в стилістиці Rolls-Royce Cullinan – одного з найдорожчих кросоверів у світі. Кросовер має два електромотори з віддачею 218 кінських сил кожен. Також є потужніша версія з 333-сильним агрегатом на задній осі. В обох випадках двигуни живить батарея ємністю 92,4 кіловат-години, яка забезпечує запас ходу на рівні 500-600 кілометрів. З місця до 100 кілометрів на годину електромобіль розганяється за чотири секунди. За електромобіль доведеться віддати від 110 до 140 тисяч доларів .

Додамо, що цього року компанія планує реалізувати вже 200 тисяч машин, 2022-го — 400 тисяч, а 2025-го — 600 тисяч. Крім того, найближчими роками марка випустить 21 нову модель і запустить сервіс райдшерингу.