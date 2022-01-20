На український ринок вийде найрозкішніший кросовер Porsche Cayenne: скільки він коштуватиме

Він буде доступний для чотирьох модифікацій.

В Україні незабаром повинен з'явитися кросовер Porsche Cayenne у спеціальній версії - Platinum Edition .

Про це повідомляє офіційний сайт німецького автовиробника в Україні.

Зазначається, що новинка під назвою Platinum Edition буде доступна для модифікацій Cayenne, Cayenne E-Hybrid та Cayenne S.

Так, спеціальна версія позашляховика відрізняється ексклюзивними елементами дизайну в кольорі Satin Platinum, а також додатковим опціональним обладнанням, яке вже входить до базової комплектації автомобіля.

Упізнати кросовер Porsche Cayenne нової серії можна за елементами платинового кольору: обробці передніх повітрозабірників, логотипу та назві моделі ззаду. Також передбачені ексклюзивні 21-дюймові диски та спортивні вихлопні труби. Автомобіль буде запропонований у різних кольорах, включаючи металізовані відтінки Jet Black, Carrara White, Mahogany, Moonlight Blue та унікальному Crayon.

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Оздоблення салону розбавлене сріблястими алюмінієвими вставками, а на порогах з'явилися накладки з логотипами Platinum Edition. Встановлено спортивні шкіряні сидіння з електрорегулюванням за восьмома напрямками. Додатково персоналізувати автомобіль можна за програмою Porsche Exclusive Manufaktur, що пропонує широкий спектр варіантів обробки інтер'єру та екстер'єру – від вибіркових змін до значних модифікацій.

У червні новий кросовер Porsche з'явиться в Україні. Щодо вартості, то вона становитиме від 2 899 930 грн до 3 610 445 грн .

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