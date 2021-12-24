На український ринок вийде найшвидший електромобіль Mercedes-Benz: оголошена вартість

Його поява очікується в першій половині 2022 року.

В Україні з'явиться новий електромобіль Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+.

Про це повідомляє українська пресслужба компанії.

Зазначається, що новий EQS 53 4MATIC+ є першою серійною електричною моделлю, створеною спеціалістами підрозділу AMG на основі Mercedes-Benz EQS.

Спорткар на електротязі пройшов усебічне доопрацювання майстрами з Аффальтербаха. Автомобіль отримав як зовнішні, так і внутрішні зміни, а особливу увагу було приділено швидкісним та динамічним характеристикам новинки.

Електромобіль Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ оснащений повним приводом та двома моторами, що розвивають 658 к.с. Розгін до 100 км/год займає 3,8 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 220 км/год. З опціонним пакетом AMG Dynamic Plus розгін займає 3,4 секунди, а "максималка" – 250 км/год. Акумуляторна батарея на 108 кВт∙год дозволяє проїхати 580 км без підзарядки.

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Як і споріднений Mercedes-Benz EQS, версія від AMG має повнопривідну трансмісію та систему підрулювання задніх коліс. Крім того, автомобіль отримав пневматичну підвіску та адаптивні амортизатори, жорсткість яких керується електронікою. У салоні з'явилися спортивні сидіння та кермо, а також змінено графіку віртуальної панелі приладів.

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