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На український ринок вийшла унікальна вантажівка Scania

На український ринок вийшла унікальна вантажівка Scania

На український ринок вийшла унікальна вантажівка Scania

autocentre.ua

Вона має ексклюзивну надбудову.

В Україні з'явився унікальний автомобіль від виробника Scania.

Про це повідомляє Autocentre.

Як відомо, вантажівки цієї марки в Україні використовуються в самих різних сферах - від магістральних перевезень і будівництва до дистрибуції та комунального сектора.

Нещодавно одна вітчизняна компанія отримала нове шасі Scania P280 (4X2), оснащене краном-маніпулятором і крюковим захопленням типу мультиліфт - від шведського виробника HIAB. Така машина призначена для роботи зі змінними кузовами з вивезення сміття. Обладнання справді унікальне та поки що не має аналогів в Україні.

© autocentre.ua
autocentre.ua

Базовий блок крана-маніпулятора типу HIDUO з інтелектуальною системою "SPACE X4" включає систему захисту від перевантажень OLP. Він сигналізує під час навантаження 90%, у разі виникнення аварійних ситуацій, а також в разі необхідності проходження сервісного обслуговування. Інтерфейс і кнопка аварійної зупинки розташовані з лівого боку крана-маніпулятора і на пульті дистанційного керування.

Система безпечного розміщення стріли BDA відстежує її кут і положення під час роботи, автоматично блокуючи виконання операцій, які можуть призвести до пошкодження обладнання. Встановлено також зовнішній дисплей з електронною системою самодіагностики крана-маніпулятора, лічильником мотогодин і журналом фіксації помилок.

Вантажівка також оснащений LED-прожектором для роботи в темний час доби. Автомобіль обладнаний фірмовою телематической системою Scania FMS, яка дозволяє стежити за місцезнаходженням автомобіля, а також планувати маршрут, контролювати експлуатаційні показники.

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