На український ринок вийшов китайський електрокросовер із запасом ходу в понад 400 км: яка його ціна

В Україні стартував продаж електрокросовера з Піднебесної - Dongfeng Seres 3.
Так, новий Dongfeng Seres 3 має два режими заряджання акумулятора, які можуть забезпечити зарядку батареї в режимі швидкісної зарядки - 30 хвилин і звичайної - 8 годин.
Про це повідомляє Auto-Consulting.
У цього електрокросовера виразний дизайн з похилим купеподібним дахом, розширеними крилами та високою віконною лінією. Ця модель електромобіля DongFeng заслужила відмінну репутацію на вимогливому західноєвропейському ринку електрокарів.
Розміри Dongfeng Seres 3:
- довжина – 4 385 мм
- ширина – 1 850 мм
- висота – 1 650 мм
- колісна база – 2 655 мм
- кліренс – 180 мм
Серед опцій у салоні варто відмітити: кліматконтроль AC, радіо/МP3, багатофункціональний дисплей, камеру заднього виду, безключовий доступ + кнопка запуску, іммобілайзер, протитуманні фари, світлодіодні денні ходові вогні, бічні дзеркала в колір кузова, центральний замок з дистанційним управлінням, система контролю тиску в шинах, ABS+EBD+ESP.
Зазначається, що перші електрокари вже знайшли своїх нових власників в Україні. Орєнтовна ціна новинки складає близько $37,3 тисячі.
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