На український ринок вийшов китайський електрокросовер із запасом ходу в понад 400 км: яка його ціна

В Україні стартував продаж електрокросовера з Піднебесної - Dongfeng Seres 3.

Так, новий Dongfeng Seres 3 має два режими заряджання акумулятора, які можуть забезпечити зарядку батареї в режимі швидкісної зарядки - 30 хвилин і звичайної - 8 годин.

Про це повідомляє Auto-Consulting.

У цього електрокросовера виразний дизайн з похилим купеподібним дахом, розширеними крилами та високою віконною лінією. Ця модель електромобіля DongFeng заслужила відмінну репутацію на вимогливому західноєвропейському ринку електрокарів.

Розміри Dongfeng Seres 3:

довжина – 4 385 мм

ширина – 1 850 мм

висота – 1 650 мм

колісна база – 2 655 мм

кліренс – 180 мм

Фото: Auto-consulting

Серед опцій у салоні варто відмітити: кліматконтроль AC, радіо/МP3, багатофункціональний дисплей, камеру заднього виду, безключовий доступ + кнопка запуску, іммобілайзер, протитуманні фари, світлодіодні денні ходові вогні, бічні дзеркала в колір кузова, центральний замок з дистанційним управлінням, система контролю тиску в шинах, ABS+EBD+ESP.

Зазначається, що перші електрокари вже знайшли своїх нових власників в Україні. Орєнтовна ціна новинки складає близько $37,3 тисячі.

Читайте також:

Названа трійка найпопулярніших нових легкових авто, яким віддавали перевагу українці в першому півріччі 2022 року

У РФ майже не залишилось преміум авто, а "спрощена" LADA Niva не доїхала до дилерів

Україна ввійшла до топ-5 імпортерів автомобілів у Європі за підсумками 2021 року