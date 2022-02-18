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На український ринок вийшов компактний кросовер Lexus: скільки він коштує

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На український ринок вийшов компактний кросовер Lexus: скільки він коштує

Associated Press

Модель доступна з чотирма видами двигунів.

В Україні з'явився компактний кросовер - Lexus NX.

Особливу увагу в NХ приділено дизайну екстер’єру та інтер’єру. NХ отримав оновлені передній і задній бампери, новий дизайн керма для кращого зв’язку між водієм і автомобілем, а також досконалий дизайн передніх сидінь із глибшими швами оббивки для зменшення тиску на тіло під час руху, передає Auto24.

Розробники наділили модель концепцією Vital x Tech, зробивши її “життєвою та технологічною”. Новий кросовер преміумкласу отримав динамічну маневреність та інноваційні технології, які адаптують автомобіль до різних способів життя користувачів з усіх куточків світу. Керування NX позбавлене стресу, адже водій може отримувати найважливішу інформацію про подорож і зосереджувати увагу на дорозі одночасно. Для нового рівня комфорту майстри Lexus старанно згрупували мультиінформаційний дисплей, давачі, панель приладів, додатковий проєкційний дисплей і 14-дюймовий екран — один із найбільших у своєму класі.

Новий Lexus NX оснащений аудіосистемою з 10 динаміками, що відтворює надчіткий звук. А комплектації F Sport і Luxury доступні з мультимедійною системою об’ємного звучання Mark Levinson Premium Surround із 17 динаміками. Розроблена ексклюзивним партнером Lexus, аудіоскладова спеціально підлаштована під архітектуру автомобіля та відповідає за найкраще відтворення звуку.

© Auto24
Auto24

Керування стало ще приємнішим та інтуїтивнішим завдяки новій концепції “Тазуна”, застосованій у проєктуванні робочого місця водія. З японської мови це слово перекладається як "зв’язок між вершником і конем через управління вуздечкою". Така концепція дозволяє легко дотримуватися правила “Руки на кермі, очі на дорозі”, гарантуючи безпеку під час подорожі.

Зокрема, новітнім елементом захисту стала й електронна система відчинення дверей E-LATCH. Так, звична внутрішня ручка дверей замінена на кнопковий перемикач, який розташовано біля підлокітника на дверній панелі. Ця ручка полегшує відчинення дверей і потребує менше рухів. Ручка дверей також блокується під час наближення іншого транспортного засобу.

Новий NX в Україні доступний із чотирма типами двигунів: 2,4-літровим бензиновим турбодвигуном, 2- і 2,5-літровими атмосферними і 2,5-літровим гібридним двигуном. Інтеграція зі смартфоном у NX виконується завдяки бездротовому з’єднанню Apple CarPlay і дротовому за допомогою Android Auto.

Щодо ціни, то за Lexus NX доведеться сплатити від 1 581 609 грн.

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