На український ринок вийшов компактний кросовер Lexus: скільки він коштує

На український ринок вийшов компактний кросовер Lexus: скільки він коштує

Модель доступна з чотирма видами двигунів.

В Україні з'явився компактний кросовер - Lexus NX.

Особливу увагу в NХ приділено дизайну екстер’єру та інтер’єру. NХ отримав оновлені передній і задній бампери, новий дизайн керма для кращого зв’язку між водієм і автомобілем, а також досконалий дизайн передніх сидінь із глибшими швами оббивки для зменшення тиску на тіло під час руху, передає Auto24.

Розробники наділили модель концепцією Vital x Tech, зробивши її “життєвою та технологічною”. Новий кросовер преміумкласу отримав динамічну маневреність та інноваційні технології, які адаптують автомобіль до різних способів життя користувачів з усіх куточків світу. Керування NX позбавлене стресу, адже водій може отримувати найважливішу інформацію про подорож і зосереджувати увагу на дорозі одночасно. Для нового рівня комфорту майстри Lexus старанно згрупували мультиінформаційний дисплей, давачі, панель приладів, додатковий проєкційний дисплей і 14-дюймовий екран — один із найбільших у своєму класі.

Новий Lexus NX оснащений аудіосистемою з 10 динаміками, що відтворює надчіткий звук. А комплектації F Sport і Luxury доступні з мультимедійною системою об’ємного звучання Mark Levinson Premium Surround із 17 динаміками. Розроблена ексклюзивним партнером Lexus, аудіоскладова спеціально підлаштована під архітектуру автомобіля та відповідає за найкраще відтворення звуку.

Auto24

Керування стало ще приємнішим та інтуїтивнішим завдяки новій концепції “Тазуна”, застосованій у проєктуванні робочого місця водія. З японської мови це слово перекладається як "зв’язок між вершником і конем через управління вуздечкою". Така концепція дозволяє легко дотримуватися правила “Руки на кермі, очі на дорозі”, гарантуючи безпеку під час подорожі.

Зокрема, новітнім елементом захисту стала й електронна система відчинення дверей E-LATCH. Так, звична внутрішня ручка дверей замінена на кнопковий перемикач, який розташовано біля підлокітника на дверній панелі. Ця ручка полегшує відчинення дверей і потребує менше рухів. Ручка дверей також блокується під час наближення іншого транспортного засобу.

Новий NX в Україні доступний із чотирма типами двигунів: 2,4-літровим бензиновим турбодвигуном, 2- і 2,5-літровими атмосферними і 2,5-літровим гібридним двигуном. Інтеграція зі смартфоном у NX виконується завдяки бездротовому з’єднанню Apple CarPlay і дротовому за допомогою Android Auto.