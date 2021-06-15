На український ринок вийшов компактний кросовер Opel: яка його ціна

Модель буде доступна з двома типами силової установки.

В Україні стартував продаж компактного кросовера Opel Mokka.

Так, ця модель отримала новий фірмовий дизайн Opel Vizor з великою чорною глянсовою вставкою в передній частині, нову концепцію салону Opel Pure Panel з великими контрастними дисплеями, сучасну конструкцію і високотехнологічне обладнання.

Зазначається, що в основі автомобіля лежить сучасна платформа СМР, а під капотом встановлено бензинові турбо-мотори Direct Injection Turbo потужністю 100 к.с. або 130 к.с. – причому більш потужний двигун працює в парі з передовою 8-ступеневою ​​АКПП.

int-media.opel.com

Комплектація кросовера Opel Mokka може порадувати функціями, які раніше зустрічалися лише в автомобілях вищого класу: утримання в своїй смузі руху Lane Keep Assist, розпізнавання дорожніх знаків, безключовий доступ і запуск двигуна, світлодіодні фари ECO LED та клімат-контроль. Причому все це оснащення вже включено в комплектацію Elegance, з якої автомобіль Opel Mokka стартує в Україні.

Ціна новинки Opel Mokka Elegance стартує з позначки 578 300 грн за варіант з 100-сильним мотором і механікою. Варіант з двигуном потужністю 130 к.с. і 8-ступеневою АКПП пропонується за ціною від 657 500 грн .

Раніш розповідалося про те, що на український ринок вийшов новий китайський кросовер.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання