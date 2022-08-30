На український ринок вийшов кросовер Citroen C5 Aircross: оголошені ціни

Так, оновлений кросовер Citroen C5 Aircross має сучасну зовнішність з виразною світлотехнікою, а також новий логотип. Фірмова емблема виконана у чорному глянці з хромованими акцентами. Фари LED Vision стали ще вужчими та темнішими, та візуально доповнює чорні ґрати радіатора. V-подібні світлодіодні денні ходові вогні – ще одна відмінна риса нового фірмового стилю

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Зокрема, розташовані під ґратами повітрозабірники візуально збільшують ширину C5 Aircross. Центральний повітрозабірник отримав гострі грані, як на моделях C4 та C5 X. Захисна накладка в нижній частині переднього бампера залежно від версії пофарбована в чорний або сріблястий колір.

Позашляховий характер новинки підкреслюють рельєфні бічні панелі, дорожній просвіт 230 мм, захист по всьому периметру кузова та накладки на колісні арки. Для моделі підготували особливі 18-дюймові диски Pulsar, чорні корпуси дзеркал, глянсові чорні рейлінги з матовими вставками, а також новий дизайн захисних елементів Airbump.

Фото: citroen.ua

В Україні він буде пропонуватись в двох комплектаціях – Feel Pack та Shine Pack.

В комплектації Feel Pack вже встановлені круїз-контроль з обмежувачем швидкості, система утримання в полосі руху та система розпізнавання дорожніх знаків та швидкості. У місті незамінними функціями є система попередження про зіткнення та екстреного гальмування "Active Safety Brake", система автоматичного включення склоочисників та денного світла фар, камера заднього виду або ж Hill Start Assist - система допомоги під час рушання на підйомі.

Також серед стандартного обладнання – підвіска з прогресивною гідравлічною системою поглинання коливань Progressive Hydraulic Cushions™ (PHC), підігрів передніх сидінь, система безключового доступу та запуску двигуна Keyless Access, обігрів нижньої частини лобового скла, передні світлодіодні ліхтарі головного світла LED Vision з інтегрованими денними ходовими LED вогнями. Сидіння Advanced Comfort 2-го покоління оздоблені тканиною темно-сірого кольору. В інтер’єрі – цифровий кластер панелі приладів 12.3" з можливістю індивідуального налаштування та сенсорний екран діагоналлю 8" з Android Auto та Apple Car Play.

Ціна CItroen C5 Aircross в комплектації Feel Pack з дизельним 1.5 BlueHDi 130 S&S та автоматичною 8-ступеневою коробкою стартує від 1 175 700 грн ;

; Ціна Citroen C5 Aircross в комплектації Feel Pack з 2-літровим BlueHDi 180 S&S АКПП-8 починається від 1 234 300 грн .

Вища комплектація Shine Pack, яка додатково відрізняється наступним: пакет "Безпека-1" з активним круїз-контролем з функцією Stop&Go, задні та передні давачі паркування, камери кругового огляду, лобове скло з додатковим ламінуванням для покращення шумоізоляції, сенсорний 10-дюймовий дисплей з підтримкою Android Auto та Apple Car Play. Салон оздоблений шкірою чорного кольору в комбінації з темною тканиною.

Ціна Citroen C5 Aircross в максимальній комплектації Shine Pack з дизельним двигуном 2.0 BlueHDi 180 S&S АКПП-8 стартує з 1 321 300 грн;

А ціна плагін-гібридної версії Citroen C5 Aircross в топовій комплектації Shine Pack від 1 847 900 грн.

Фото: citroen.ua

Як додаткові опції для нового Citroen C5 Aircross доступні: двері багажного відділення з електроприводом, зовнішні дзеркала заднього виду з функцією автоскладання, двопанельний панорамний дах зі зсувною панеллю, оздоблення салону перфорованою преміум-шкірою Paloma чорного кольору з 8 зонним масажем для водія та переднього пасажира, бездротова зарядка для мобільних телефонів.

C5 Aircross – це єдиний кросовер у сегменті з трьома індивідуальними задніми кріслами, які можна окремо зрушувати, нахиляти та знімати, тим самим забезпечуючи унікальні можливості трансформації салону. Об'єм багажника – рекордний у класі – від 580 до 720 л у бензинових та дизельних версій і від 460 до 600 л – у гібрида PHEV.