На український ринок вийшов новий китайський кросовер: названо ціни

Ця модель пропонуватиметься в чотирьох комплектаціях.

В Україні стартував продаж нового міського кросовера - Haval Jolion.

Зазначимо, що цей китайський автомобіль володіє смарт-конфігурацією, найдовшою в своєму класі колісною базою (2 700 мм), а також одним з найбільш міцних кузовів в своєму класі (частка високоміцної сталі складає 73%).

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Модель створена на новітній високоінтелектуальній модульній платформі L.E.M.O.N., яка завдяки полегшеній вазі забезпечує поліпшену маневреність, більш високий рівень безпеки та комфорту.

Головною особливістю новинки є смарт-конфігурація. Об'єднуючи камеру кругового огляду 360, автоматичний паркінг, адаптивний круїз-контроль, систему утримання в центрі смуги руху, а також систему допомоги під час руху в заторі, JOLION пропонує користувачеві новий досвід автономного водіння рівня L2.

Застосовується також й безліч інноваційних систем активного захисту таких, як система екстреного гальмування (AEB), система контролю дистанції попереду (FCW), система попередження зіткнення і перешкоди ззаду (RCW), моніторинг сліпих зон, інтелектуальне управління в поворотах і система розпізнавання дорожніх знаків (TSR).

ukrautoprom.com.ua

В Україні автомобіль пропонується в 4 комплектаціях, з переднім або повним приводом, 1.5-літровим бензиновим двигуном (143 к.с.) в парі з 6МТ або 7-ступінчастою трансмісією 7DCT мокрого типу з подвійним зчепленням на вибір.

Спочатку Jolion оцінили мінімум в 496 132 гривні . Тепер же він коштує від 517 244 гривні . Повнопривідні версії на етапі попереднього замовлення пропонували за 638 638 гривень . Зараз такі віддадуть за 659 750 гривень . Відзначимо, що в Україні споживачі можуть замовити додатково низку опцій, включаючи більш ошатну решітку радіатора. Вона обійдеться в 1 320 гривень.

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