На український ринок вийшов новий крос-хетч Citroen: ціни та особливості моделі

На український ринок вийшов новий крос-хетч Citroen: ціни та особливості моделі

Автомобіль доступний з трьома двигунами, які можна поєднувати з різними коробками передач.

Citroen випустив на український ринок новий крос-хетч C4.

Про це повідомили на сайті компанії.

Модель поєднує у собі особливості кросовера та хетчбека. Від першого вона запозичила 20-сантиметровий кліренс, короткі звіси, пластикові захисні накладки вздовж нижньої частини кузова, а від другого – класичний профіль даху та динамічних нахил заднього скла.

Всередині автомобіль стандартно оснащений подушками та шторками безпеки, кондиціонером, системою моніторингу тиску в шинах, круїз-контролем, аудіосистемою з підтримкою Bluetooth та підігрівом сидінь.

Комплектація Feel пропонує давачі паркування, камеру заднього виду, багатофункціональне кермо з підігрівом, 10-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи, фари ECO LED, 17-дюймові легкосплавні диски та клімат-контроль.

citroen.ua

Версія Shine має адаптивний круїз-контроль з функцією Stop&Go, систему розпізнавання дорожніх знаків та утримання в смузі руху Lane Keeping Assist, систему попередження про зіткнення і екстреного гальмування в місті, адаптивне дальнє світло High Beam Assist та проєкційний дисплей Head-Up Display.

Також вона отримала сидіння Advanced Comfort, безключовий доступ, підігрів заднього ряду та тримач для планшета.

Машина доступна із можливістю комбінувати різні двигуни та коробки передач. Перший агрегат – це 1.2 PureTech 100 S&S, який видає 100 кінських сил та 205 НМ та йде 6-ступеневою МКП. В змішаному циклі він витрачає 4,9 літра пального на 100 км.

Також крос-хетч оснащений мотором 1.2 PureTech 155 S&S на 155 к.с. і 240 Нм разом з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач. З ним C4 розганяється до 100 км/год всього за 9,2 секунди, максимальна швидкість – 208 км/год.

Крім того, є і дизельний варіант 1.5 BlueHDi 130 S&S, який також підключається до 8-ступеневої АКП-8 та має високий крутний момент 300 Нм. В змішаному циклі він витрачає 3,8 л пального на 100 км.

C4 коштує від 517 700 гривень за стандартну версію з 1.2 PureTech 100 S&S та 6-ступеневою МКП і до 753 300 гривень за комплектацію Shine з 1.5 BlueHDi 130 S&S та 8-ступеневою АКП.

citroen.ua

Раніше повідомлялося, що Citroen представив незвичний концепт з унікальними сферичними колесами.

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