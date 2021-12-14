На український ринок вийшов перший електрокросовер Opel: оголошена його вартість

Модель була офіційно презентована в середині 2020 року.

В Україні оголошена ціна на перший електричний кросовер німецького автовиробника Opel - Mokka.

Про це повідомляє офіційне представництво бренда.

Зазначимо, що офіційно ця модель була презентована в середині літа 2020 року. Кросовер оснащується акумулятором на 50 кВт/год, котрий забезпечує запас ходу у 322 кілометри за методом вимірювання WLTP у звичайному режимі, а в режимі “Еко” повинен долати ще більші відстані. Зарядити батарею на 80% можна за 30 хвилин за використання публічних зарядних станцій потужністю до 100 кВт або в домашніх умовах всього за п'ять годин від зарядного пристрою типу wallbox, який можна встановити вдома, на паркінгу, в офісі.

Електродвигун забезпечує потужність у 100 кВт (136 к.с.) та 260 Нм крутного моменту, доступних з першої миті, після старту. Швидкі реакції, спритність і динаміка є одними з визначних характеристик. Обидва показники є рекордними для поточної лінійки Opel Mokka. Завдяки йому електрокросовер Opel Mokka-e демонструє розгін 0-100 км/год за 9,2 секунди та максимальну швидкість 150 км/год.

int-media.opel.com

Для ринку України концерн Stellantis пропонує загальноєвропейські умови гарантії на автомобіль та батарею. Так, автомобіль має стандартні умови гарантії 3 роки або 100 тисяч км (залежно від того, що настане раніше). Своєю чергою, на батарею та тягове обладнання гарантія діятиме протягом 8 років або 160 тисяч км із збереженням мінімальної ємності батареї на рівні 70%.

В Україні Opel Mokka-e представлений виключно в максимальній комплектації Ultimate, до якої додано наступне обладнання: матричні адаптивні світлодіодні фари Matrix LED, 12-дюймова РК-панель приладів, 10-дюймовий сенсорний дисплей та мультимедіа NAVI PRO, адаптивний круїз-контроль з функцією повної зупинки Stop&Go, система попередження про зіткнення та екстрене гальмування Active Safety Brake, моніторинг “сліпих зон” дзеркал заднього виду, активна система утримання в смузі руху Lane Positioning Assist, клімат-контроль, функція автоматичного паркування, камера заднього виду з 180-градусним оглядом, підігрів сидінь і керма, 2-колірне забарвлення кузова (дах і капот чорного кольору), хромовані молдинги, легкосплавні 18-дюймові колісні диски та інше.

Щодо вартості, то ціна новинки у максимальній комплектації становить 939 300 грн, тобто 34,8 тисячі доларів.

Читайте також:

На українському авторинку з'явився електромобіль вартістю в 170 тисяч грн

В Україні зодорожчають нові автомобілі: чому та коли це може статися

На український ринок виходять люксові китайські автомобілі: скільки вони коштуватимуть