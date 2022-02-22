На український ринок вийшов преміальний французький електрокросовер: оголошена ціна

Модель вже доступна для замовлення, а перші машини слід очікувати навесні 2022 року.

В Україні з'явився перший електричний кросовер французького преміум-бренду DS Automobiles - 3 Crossback E-Tense.

Про це повідомляє представництво автовиробника в Україні, передає Auto24.

Компактний крос-хетчбек з “авангардним стилем” сповнений скульптурної витонченості, а під звабливими формами кузову ховає повністю електричну силову установку. Французька новинка більше зосереджена на стилі, ніж на потужності чи максимальній швидкості, тому не очікуйте чергового “вбивці Тесли” в елегантному костюмі от-кутюр.

Силова установка DS 3 Crossback E-Tense забезпечує скромні 136 кінських сил потужності та 260 Ньютон-метрів крутного моменту. Від 0 до 100 кілометрів на годину компакт прискорюється за 9,7 секунди, а максимальна швидкість обмежена позначкою 150 кілометрів на годину.

Живлення мотору забезпечує акумуляторний блок на 50 кВт-год що працює з напругою 350 вольт. Повністю заряджений він забезпечує пробіг у 320–341 кілометр, за циклом WLTP. Батарея підтримує швидку зарядку та дозволяє отримати 80% енергії за 30 хвилин на відповідному терміналі. Повністю зарядити електромобіль від домашньої настінної зарядки можна за 5 годин.

DS 3 Crossback E-Tense пропонується у виконанні Performance Line з широким асортиментом оснащення, що включає, серед іншого, цифрову панель приладів на 7 дюймів та центральний дисплей з 10,3-дюймовим екраном, матричні світлодіодні фари, адаптивний круїз-контроль, 18-дюймові колісні диски, вибір базової фарби кузову та можливість двотонового забарвлення.

Вітчизняні дилери вже приймають замовлення на DS 3 Crossback E-Tense, новинка оцінюється у 999 тисяч гривень. До покупців машини прибудуть навесні.

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