На українському авторинку перезапустять бренд Jeep

В країні стане доступно більше моделей марки.

В Україні перезапустять бренд Jeep. З другого кварталу 2021 року його буде розвивати українське представництво альянсу Stellantis.

Про це повідомляє сайт "24 каналу" з посиланням на заяву керівництва компанії.

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Jeep ввійшов до концерну Stellantis на початку цього року. Більше подробиць щодо їхньої співпраці буде відомо на початку 2022 року, однак вже зараз відомо, що планується суттєве збільшення продажів та частки ринку Jeep.

В модельному ряді буде щонайменше 4 автомобіля, серед яких Wrangler та Grand Cherokee. Ще два будуть новими для українського ринку.

Також збільшиться мережа дилерських центрів – принаймні до десяти. Вже незабаром представництво Stellantis в Україні оголосить тендери на відкриття нових дилерів.

Нова маркетингова стратегія спочатку буде побудована навколо ком'юніті однодумців, а надалі – й для нових споживачів.

Раніше американський бренд Jeep був представлений в Україні корпорацією "УкрАвто".

Нагадаємо, що Jeep презентувала оновлену версію культового позашляховика.

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