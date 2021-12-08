На українському авторинку з'явився електромобіль вартістю в 170 тисяч грн

Його запас ходу становить 100-110 км.

В Україні компанія Vilkon представила свій перший прототип доступного електромобіля Lulida T6.

Про це повідомляє Auto-Consulting.

Ідею доступного електромобіля Vilkon виношував давно та реалізував її за допомогою китайських партнерів. З КНР в Україну постачається повністю комплектний кузов та окремо батареї, а вже монтаж електротехнічної частини виготовляють у Харкові.

Електрокар Lulida T6 повноцінний 4-місний 5-дверний автомобіль А-класу, здатний проїхати на одному заряді 100-110 км, а за купівлі розширеного комплекту можна отримати всі 200 км запасу ходу.

Auto-consulting

Технічними характеристиками Lulida T6 не блищить, але свою ціну цілком виправдовує. Електромобіль оснащений електродвигуном 4 кВт, що розганяє його до максимальної швидкості 55 км/год. У комплектації є обігрівач салону та навіть електричні склопідйомники та камера заднього огляду. Але головне його надбання - це 5-дверний кузов, який дозволяє використовувати електромобіль як під час доставок, так і в разі перевезення пасажирів.

У компанії Vilkon готові запропонувати три варіанти дизайну для цієї моделі, а згодом представлять і вантажну версію для кур'єрської доставки. Але і зараз Lulida T6 можна використовувати для доставки невеликих покупок. Спинка заднього сидіння тут складається, утворюючи простор для вантажів до 1 м3.

Щодо вартості, то вона становить 170 тисяч грн.

Раніше розповідалося про те, що українська компанія відродить легендарний бренд для випуску мотоциклів.